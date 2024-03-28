Gogoro車主快沒信仰了！「電池5個月修不好」　工程師招出內幕

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近日有Gogoro車主在臉書社團「Gogoro Taiwan Club」貼文指出「目前斷電還在持續，請大家騎車小心，我是Gogoro 3的車主，車目前已經騎了三年多，3月26日早上10點下民權大橋時，時速已經達30至40公里左右，在路中央突然斷電，當下只能盡快順勢靠右，過程中被當成三寶遭其他騎士叫罵」。
只見該車主影片當中，原本還在騎乘的Gogoro時速大約40上下，結果沒過一下子，面板直接全黑開始降速滑行，讓車主只能趕快往右靠，無奈的說「X！又斷電了！已經第二次了」，除了該案例之外，還有不少人也在社團中持續發文遇到斷電的情況，苦笑：「車子什麼都修理好保養好了，就只有Gogoro電池五個月了還修不好」。
車主送回維修站檢測！認了斷電主因是「電池異常」
而該名車主在3月27日下午把車子牽回維修站檢測，工程師確認為「電池異常」，並且告知「電池資料的回傳管道已經在三月初移除，目前無法回傳公司，需要用其他方式通知公司，導致客服無法確認車子的狀況，也不能提供賠補償保證」，讓該車主相當傻眼的說「在未確認斷電情況完全排除時，公司移除回傳管道，猶如視而不見，令人心寒」。
該名車主表示「去年12月斷電時是補償一個月的月租費，現在遇到第二次，補償對我來說已不重要，是騎這台車讓我充滿不安全的感覺」事後該車主也更新貼文表示：「工程師晚上通知我，說公司會補償一個月月租費，表明公司後續會繼續討論相關配套措施，希望是真的.....」。
Gogoro車主心態快崩盤！回報故障電池方法用這招
眼看斷電風波已經長達5個月之久，Gogoro到現在還沒有完整修復，讓不少車主都在社團中抱怨：「3月有遇到一次高速下，直接斷電無螢幕，當下也是嚇一跳....」、「現在還有補償月租費嗎？月初遇到斷電回廠檢測，工程師也是回覆是電池問題，但根本沒補償」、「我只給到年中期限，繼續斷電我要換回油車了，已經被電池搞到眼神死了」、「電池都還沒解決在那邊發表新車.....真一定要出事才要重視嗎」？
根據工程師目前透露「回報故障電池」的方法，車主在換電池插入故障電池之後，將跳出的第一組電池直接插回換電站，並且點選螢幕上的「回報電池異常」，根據「電池無法啟動車輛」、「電池異常」、「電池髒污」等遇到的情況點選，「系統會將一開始插入的故障電池鎖上」，這樣各位車主也不需要隨身攜帶麥克筆去提醒官方囉！