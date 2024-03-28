寶林茶室疑米酵菌酸中毒！醫：有拉肚子快就醫 恐1天就器官衰竭
寶林茶室食物中毒持續擴大，衛福部統計截至今（28）日為止，已有14人餐後身體不適，另有2人不幸逝世。經專家討論後，患者症狀與「米酵菌酸」中毒的表現相似，但詳細情況還有待釐清。毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海提醒，近期有到該餐廳用餐，若出現上吐下瀉等類似「腸胃炎」的病症，不要拖，請立即就診，有可能1天就會造成多重器官衰竭，死亡率高達4成以上，不可輕忽！
記者周淑萍/綜合報導
寶林茶室中毒案越演越烈，衛福部次長王必勝27日晚間表示，經各界專家、單位討論，檢視過去文獻及臨床表現等，偏向認為毒素引起，且「米酵菌酸」可能性高，且只要1毫克就會致命，台灣目前都沒有相關案例。
毒物科專家林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，如果不慎吃入遭米酵菌酸污染的食物，會出現嘔吐、噁心、腹瀉等情況，甚至可能1天之內就有多重器官衰竭，死亡率高達4成以上，更可怕的是，米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭就插管、休克就打強心劑。
為何有些人吃了卻沒事？顏宗海醫師表示，以前中毒會從「攝取量」來判斷，吃進去的份量多少會直接影響中毒後反應的嚴重性，以往大多會是敏感族群，像是長輩、三高患者、孕婦等會有很明顯的中毒反應。
但這次案件還需要多方面釐清，因為牽涉的族群太大且狀況嚴重，除了敏感族群之外，還有10歲小孩，甚至是不到40歲的青壯年。顏宗海醫師認為需要等檢驗結果出爐才能有比較明確的答案。醫師同時提醒，近期如果有到該餐廳用餐，請務必留意自身狀況，如果有上吐下瀉等類似「腸胃炎」的病症，不要拖，請立即就診。