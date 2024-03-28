數發部遭轟3槍！54歲槍手是南投民宿老闆 犯案前在臉書埋怨政府
今（28）日上午10時許，位在台北市中正區延平南路的數位發展部遭54歲張姓男子連轟3槍，大門玻璃散落一地。張男開槍後停留在原地，任由警方逮捕。初步調查，張姓男子在南投經營民宿與登山隊，供稱不滿政府限制大陸遊客來台，生意受影響，加上認為數位部亂花錢，才會北上開槍抗議，犯案前還在臉書寫下長文痛批政府，也預告自己犯案作為：「當你們看到這篇文章時，我不是死就是關！」
社會組／綜合報導
據了解，張男27日晚間先開車北上至板橋一間汽車旅館投訴，今日上午前往數發部朝大門連開3槍。警方獲報趕至現場時，張男已將槍枝及隨身包包放置地上，任由警方上前逮人，並查獲1把霰彈槍、1把改造手槍，以及5顆霰彈槍子彈、2個短槍彈匣，隨後將人帶回警局訊問。張男供稱，犯案用槍枝是4年前透過網路廣告購買，警方認為說詞推託，將在追查槍枝來源。
「當你們看到這篇文章時，我不是死就是關！」張男犯案前，才在臉書發長文痛罵民進黨政府，預告自己即將犯案，並寫下「數發部為台灣做了甚麼？只會幫你們這個無能的政府做內宣！每天在哪裏自我感覺良好！用我們辛苦的納稅錢，來養你們這些畜牲！」、「綠能政策導致台電虧損，卻要全民來買單！你們只會掏空台灣的錢，還會做甚麼?」、「你們只會把我們推向戰場的邊緣」等語。
張男臉書文章充滿仇恨，當中也提到自己準備前往數發部開槍之事，「今天我的所做所為！不管有沒有價值？我覺得還是要去做！或許有人會覺得我很白痴！跟狗吠火車一樣！但最少我做了很多人想做又不能的事！我希望這次！能喚醒那些沈默的人！和那些是非不分的人！」、「我做的事情，可能會被蓋住，也有可能只報導個一晚! 那又如何？做不了恆星，那就做一顆流星也無所謂！」，預告自己將犯案，最後他也向家人表示歉意。