寶林案疑米酵菌酸奪命！台人煮飯「1習慣」超危險 財經網美怕爆
寶林茶室食物中毒案持續延燒，目前已累計2死5重症，共有17人受害。衛福部召開跨部會專家會議後，認為可能是米製品保存不當，產生「米酵菌酸」（Bongkrek acid）釀禍的可能性最高。財經網美胡采蘋昨（27）日得知後，嚇得直呼自己平時習慣就是煮飯多煮1杯米，留著放涼到隔天炒飯，沒想到這樣會產生致命毒素，一票網友也嚇壞，直言「隔夜飯放室溫」早已是許多台灣人的多年習慣，「台灣起碼已經毒死2/3了」。
記者賴禹妡／綜合報導
胡采蘋昨日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，她看到寶林茶室的相關新聞感到心驚膽跳，因為自己時常煮飯時多煮一杯米，吃不完刻意留在電鍋放涼，等第二天再拿來炒蛋炒飯，「因為熱飯炒起來容易黏，飯粒會破，不像冷飯炒起來一粒一粒的顆顆分明好吃」。
胡采蘋驚恐直呼，沒想到米製食物竟然不能放在常溫下太久，否則會產生致命毒素，「這還真是從來都不知道啊」。貼文曝光後，擁有同樣習慣的網友們也留言，「我覺得太離奇了，如果是因為隔夜飯放室溫，應該已經死很多人」、「有時我還刻意放涼為了捏日式飯糰…真是嚇人，一身冷汗」、「這種說法我不信，否則台灣起碼已經毒死2/3了」。
當心米酵菌酸！飯再加熱一樣吃進毒素
寶林茶室食物中毒案目前認為主因為米酵菌酸可能性最高，林口長庚毒物中心主任顏宗海指出，米酵菌酸為一種罕見毒素，米酵菌酸會出現在保存不當的發酵米、米製品當中，且因為毒素耐高溫，即使再加熱、煮熟仍可能造成中毒。
米酵菌酸喜歡繁殖的環境為攝氏26度至37度，因此加工米製品（如河粉、腸粉、粿條、年糕、米粉等）若沒有冷藏妥善保存，就有吃進毒素的風險。而米酵菌酸最常出現在椰子、玉米內，這2種蔬果富含脂肪酸，提供米酵菌酸適合的生長環境。