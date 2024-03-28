啦啦隊女神Yami爆球員私訊約飯店！渣男開啟「閱後即焚」還封鎖她
職籃「高雄鋼鐵人」啦啦隊成員Yami外型亮麗，擁有不少粉絲追隨。她在Threads爆料因打牌結識一位職籃球員，剛好對方到高雄比賽，她主動邀約小酌，沒想到對方用訊息「閱後即焚」模式約她到飯店見面，她驚覺不對勁婉拒，該球員竟裝傻當作沒這回事，事後還將她封鎖，讓Yami不滿地說「竟然會遇到這種荒謬的人」，且球賽當天還會遇到對方，曝光2大線索讓網友瘋狂猜測身分。
記者江芷稜／綜合報導
Yami表示打牌時認識男方，最近該球員南下到高雄比賽，她在IG主動邀約一起去酒吧喝酒，不過她當天還要參加高雄櫻花季活動，擔心時間拖得太晚，和男方表達內心擔憂，對方得知消息後卻開啟「閱後即焚」模式，悄悄問她：「還是你要來我飯店？」
她當下覺得不對勁，直接吐槽對方「你幹嘛開即焚啊，這樣好奇怪我不要」，委婉拒絕去飯店碰面，表示這樣不太好，自己無法赴約，對方隨即裝傻回應「哪裡，哪裡有這樣講」，表現出自己一頭問號，完全沒說過邀她去飯店的態度，事後還封鎖她，讓Yami相當傻眼，「約不到還可以假裝沒講過，竟然會遇到這種荒謬的人？」
Yami突然大尺度爆料讓網友相當好奇，她無奈地說「球賽當天還要遇到他」，並曬出一個皇冠及平底鍋的符號，暗示該球員待的隊伍及綽號，兩大線索曝光後，不少網友都已猜到球員身分，留言痛批「太扯了，怎麼會有這樣的球員」，但也有人認為Yami主動邀約小酌，可能讓對方誤會她對他有意思，才會主動邀約飯店。
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