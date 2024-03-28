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吳淡如臉書「被限制10年不能發照片」　她不知得罪誰：世界奇觀呀

▲吳淡如臉書被限制10年不能發照片，她感嘆不知得罪誰。（圖／梯梯文創提供）
▲吳淡如臉書被限制10年不能發照片，她感嘆不知得罪誰。（圖／梯梯文創提供）

記者楊穎軒／綜合報導

知名作家、主持人吳淡如臉書主粉專有40萬人追蹤，每天寫寫文字、分享照片與大家互動成為她的日常，不過吳淡如昨（27）日發文求救，透露臉書突然被系統限制不能發照片，期限還長達10年，讓她無言至極、欲哭無淚：「我到底得罪了誰呢？這是世界奇觀呀！當機也不是這樣玩的吧！」

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▲吳淡如被控訴在台北文山區房客擾亂住戶安寧，無奈回應「台北沒房子租人」。（圖 / 吳淡如臉書）
▲吳淡如是知名作家、電視和廣播節目主持人。（圖 / 吳淡如臉書）
吳淡如表示，自己有名人藍勾勾認證的臉書粉絲團，被限制10年不能發任何照片，她哭笑不得，「我到底得罪了誰呢？呵呵呵，我竟然笑了！這證明我還挺有幽默感的，這是世界奇觀呀！一定要做留做紀念。」並附上截圖佐證，可見跳出的訊息稱吳淡如違反社群守則，因此限制使用帳號3648天。

▲吳淡如發文求救。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如發文求救。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如主粉專被官方限制禁止發任何照片，期限為10年。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如主粉專被官方限制禁止發任何照片，期限為10年。（圖／吳淡如臉書）
貼文曝光，網友大為驚奇，「10年後FB還有沒有都不知道，FB真的很有事」、「坐牢說不定還可以假釋」、「到底是違反了什麼？十年是被惡搞嗎？有點扯」、「應該是被惡意檢舉的」、「AI 要入侵人類了嗎」、「會不會是詐騙系統」、「沒有色情，沒有政治，沒有血腥暴力，要被關禁閉10年，唯一解釋就是愚人節捉弄玩笑提早來了！」

有網友建議吳淡如向官方反應，她表示目前正在處理中，「我正在想各種方法解決問題，慶幸這個世界上我有的都是真朋友。」

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