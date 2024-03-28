人工生殖法修法兩派論戰！代孕過來人揭真心話：單純想幫助人

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Lily出席公聽會前接受媒體聯訪表示，她跟美國先生結婚後，其實已經有生下自己的孩子，後來在一些機會下得知了代理孕母的訊息、知道原來還有這樣幫助別人的作法，她居住的馬里蘭州又剛好合法，因此開始做功課、了解代理孕母是怎麼回事，丈夫也支持她的決定。
後來，Lily經過仲介機構媒合、遇上了一對中國夫妻。Lily說，這對夫妻已經嘗試了6年以上、都無法自行懷孕，因此想求助於代理孕母，經過了一系列的評估與心理諮商後，她也在去（2023）年展開了自己的代孕冒險，過程中多少有擔心過孩子的情況、也擔心自己會不會不適應，但後來的過程中其實她滿適應這樣的過程，也很開心能夠助人為樂。
至於很多人會擔心、畢竟是自己懷了9個月生下的孩子，生出來交給其他人，會不會感到不捨？Lily說，代孕合約簽訂前，其實都有過詳細的心理諮商，而這個孩子畢竟不是她自己的卵子、不是她的血肉，確實不是她的孩子，所以當時沒有任何不捨，但她也強調，「我很愛我自己的孩子，而代孕生下的也是非常可愛的生命，我看到的是他們（委託代孕的夫妻）終於當上父母的喜樂，而不是我自己當媽媽的喜樂。」
此外，針對有些評論擔憂，在代孕下出生的孩子，會面臨身份認同的困擾、或是疑惑「我的媽媽到底是誰」，但Lily提到，委託代孕的夫妻有告訴她，未來會告訴孩子、他是經過代孕生下的孩子，所以她並不會有這樣的擔憂。
Lily說，從她代孕的寶寶出生到現在，已經大概經過半年，雖然與當時委託代孕的夫妻居住在不同地區，但還是會互相聯繫，他們也會傳孩子照片給她，雙方都會互相了解、互相關心，不過她目前沒有規劃繼續做代理孕母，而是準備與丈夫生第三胎。
陳菁徽強調，很多反代孕者會說，做代理孕母的都是沒知識、被工具化、被剝削者，但這與真正做過代理孕母的人經歷過的完全不同；但Lily也強調，雖然當時做代理孕母有補償金，但如果單純以「賺錢目的」來講，真的不算高，甚至可以說完全不值得。