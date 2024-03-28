寶林食安釀2死！粄條供應商遭揭3缺失　新北衛生局令全面停業

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面對上述情況，衛生局依食品安全衛生管理法第41條第1項第4款規定責令大粄城公司全面暫停作業及停止販售，待業者完成環境衛生改善並提具相關改善報告書，經報請衛生局審核查廠通過才可復工。倘命其暫停作業仍不遵行，可再處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
根據衛生局統計，新北截至27日累計通報7例，除醫院通報的4例外，有3例是昨(27)日民眾透過1999進線陳情，於24日至信義A13寶林茶室用餐後，出現嘔吐、腹瀉等症狀，於25日至診所就醫，目前症狀皆已改善。
衛生局昨天已通知新北市18家急救責任醫院提高警覺，如有接收疑似個案應儘速通報並加強相關科別醫療照護服務。且要求醫院如先前有接收疑似個案也需回溯通報，以利掌握食物中毒個案確切人數。
因應此起食物中毒事件風暴擴大，新北市府已成立跨局處專案小組，由朱副市長召集衛生局、社會局、民政局、法制局及經發局就供應商抽樣檢驗、病患健康關懷追蹤、慰問探視受害者家屬及提供法律協助等各面向積極協助，與中央及地方跨縣市合作以儘速釐清真相，保護民眾食安健康。衛生局呼籲，民眾近期如有到該地點用餐並出現身體不適症狀，請通報衛生局並盡速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。
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