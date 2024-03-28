經濟部再製「不要半夜烤麵包」圖卡 藍委轟：師傅還要小編教？
台電將調漲電價，經濟部透過圖卡宣導「時間電價」可協助店家節省電費支出，但遭網友質疑，經濟部次長、台電代理董事長曾文生再澄清，尖峰時間是下午4點到晚上10點，不用在晚上烤麵包，只要避開在下午4點至10點後烤麵包，對節省電費會有一定程度幫助，經濟部臉書也再發文，「不用半夜烤麵包」新圖卡，稱可年省4萬元電費。藍委批，麵包師傅還要小編教？
記者何哲欣／台北報導
洪孟楷說，經濟部被打臉後還不肯翻頁，又做了「不用半夜烤麵包」的圖卡，要麵包師傅在電價較便宜的時間烤麵包，如果這些麵包師傅還要經濟部小編來教，那這些師傅早就做了。
洪孟楷說，經濟部去教人家什麼時候烤麵包電價比較便宜，但經濟部有沒有去想過，業者的作業時間就是那樣？當年不食人間煙火的交通部長，要民眾做個聰明的用路人，現在經濟部又要烘焙業、醫界、各行各業當聰明的用電人？很多行業本來就有一定的生活樣態，經濟部這種避重就輕的講法，正印證經濟部不食人間煙火，刻意拿特例當通例。
洪孟楷批，麵包就是在消費者有需求時烤，事實是，烘培業根本沒有辦法配合經濟部的說法，要人家當聰明用電人，應該先告訴國人為什麼非漲價不可，成本控管很難嗎？提高發電效率很難嗎？台電先去做徹底檢討很難嗎？