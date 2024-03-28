電力即國力！童子賢：晶圓、AI的電力消耗象徵國家競爭力進步
電價即將在4月調漲，平均調漲約11%，除了一般民生用電受到影響外，工業大戶尤其是晶片產業，更被形容成「吃電怪獸」。對此，和碩董事長昨（27）日表示，不認同此看法，並直言發展電動車、AI、晶片製造都需要大量電力，而這些電力消耗意味著國家競爭力的進步，可以說電力即國力，執政者應在能源議題方面深思長遠佈局。
記者魏妤庭／台北報導
童子賢昨日出席台灣企業領袖關鍵趨勢論壇，會後接受媒體聯訪表示，AI運算的能力會影響到各層面，包含商業、工業、經濟、軍事、教育等，這是過去30年未見，而透過晶片製程的迭代與強化，有助於大幅減少相關的用電損耗，儘管晶圓代工業用電較傳統工業高，但帶來的效益也更大。AI運算能力強的國家，預期未來20到30年在經濟及軍事上，將有更明顯的優勢。無論發展電動車、AI、晶片製造，都需要大量電力供應，可以說電力即國力。
此外，童子賢也提到，電子產業除了有用電需求外，也很重視用水，台灣地狹人稠，波陡流短，不易保存水資源，水力發電佔比遠低於國際平均，僅占台灣發電總量的2.1%。不僅如此，台灣還有水利管線老舊問題，農業就佔去7成用水量，有3成在輸送過程中漏掉，水資源在運送過程中損耗量大，因此，建議政府也應該重視水利設施改善。
童子咸認為，開源與節流若能並行，相對民生、工商業產生極大效益，不過，太陽能、風力、水力發電，在地狹人稠的台灣發展起來皆相當辛苦，執政者需要對能源配置議題深思，讓能源使用更具效率。