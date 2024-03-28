更新／寶林食物中毒釀2死！新北再增3例自行通報　累積達17人不適

寶林案為劇毒？邱淑媞批「台灣後知後覺」：中國、東南亞都發生過

▲前國健署長邱淑媞表示，這次重大食安事件看起來是化學性中毒（圖／資料照片）
▲前國健署長邱淑媞表示，這次重大食安事件看起來是化學性中毒（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

台北市寶林茶室中毒案持續延燒，衛福部專家認為，此事件看起來與米酵菌酸中毒相似，但不排除下毒可能性，一切結果尚未明瞭。前國健署長邱淑媞指出，此案應為化學性中毒、而且是劇毒，同時她也質疑「是否由於店家即將停止營業，而把大量保存不良的食物連日清倉才肇禍？」

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前國健署長邱淑媞表示，這次重大食安事件，看起來是化學性中毒，而且是劇毒！在各種毒素當中，以 「米酵菌酸毒素」的可能性較高，該毒素的出現的典型食物就是河粉、粿條，而典型表現就是一次死好幾個，在對岸與東南亞都發生過。

邱淑媞說，有位醫師猜是仙人掌桿菌中毒，但仙人掌桿菌溫和得多，極少死亡案例，如果有，也僅是偶發，而且它的典型食物是米飯，通常是處理過程汙染、飯沒有立刻吃等等，例如便當運送2小時才吃。

邱淑媞更是質疑，至於是否為疏失或故意及責任歸屬，則尚須調查。她猜測，會不會是要熄燈了，把舊食物清倉？是否因為即將停止營業而將大量保存不良的食物連日清倉而肇禍?  或是有誰心有不甘而下毒? 這就有賴檢調協助調查了。

她也提到，預計要做細菌培養應該難有幫助。 因為必須採殘餘食物、病人胃部檢體，進行毒性化學物質的化驗，例如質譜儀分析，才不會遺漏。

邱淑媞強調，食安與兒安的嚴密把關，都需要政府有零容忍的態度，打造綿密的防護網。如果是單一事件，主要責任在業者，無須苛責政府。然而，選後連續數起重大食安事件，不論是蘇丹紅或米酵菌酸毒素，都曾在對岸、東南亞引發重大食安事件，何以臺灣總是後知後覺？

邱淑媞也痛批，從政府官員急於護航業者，而非急於保護人民，甚至不惜砲打地方政府的瘦肉精檢驗事件，或瞎扯咖啡茶葉的蘇丹紅事件、聲稱吃幾口又不會死，可看出官僚怠惰傲慢的態度，難怪把關鬆散。 

最後邱淑媞呼籲，如今馬上就真的發生重大傷亡、吃幾口就有人死亡了，真是令人難過。這次事發後，中央動起來了，希望能加強支持第一線、攜手亡羊補牢，別再劃錯重點了。

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