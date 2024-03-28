寶林案為劇毒？邱淑媞批「台灣後知後覺」：中國、東南亞都發生過

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邱淑媞說，有位醫師猜是仙人掌桿菌中毒，但仙人掌桿菌溫和得多，極少死亡案例，如果有，也僅是偶發，而且它的典型食物是米飯，通常是處理過程汙染、飯沒有立刻吃等等，例如便當運送2小時才吃。
邱淑媞更是質疑，至於是否為疏失或故意及責任歸屬，則尚須調查。她猜測，會不會是要熄燈了，把舊食物清倉？是否因為即將停止營業而將大量保存不良的食物連日清倉而肇禍? 或是有誰心有不甘而下毒? 這就有賴檢調協助調查了。
她也提到，預計要做細菌培養應該難有幫助。 因為必須採殘餘食物、病人胃部檢體，進行毒性化學物質的化驗，例如質譜儀分析，才不會遺漏。
邱淑媞強調，食安與兒安的嚴密把關，都需要政府有零容忍的態度，打造綿密的防護網。如果是單一事件，主要責任在業者，無須苛責政府。然而，選後連續數起重大食安事件，不論是蘇丹紅或米酵菌酸毒素，都曾在對岸、東南亞引發重大食安事件，何以臺灣總是後知後覺？
邱淑媞也痛批，從政府官員急於護航業者，而非急於保護人民，甚至不惜砲打地方政府的瘦肉精檢驗事件，或瞎扯咖啡茶葉的蘇丹紅事件、聲稱吃幾口又不會死，可看出官僚怠惰傲慢的態度，難怪把關鬆散。
最後邱淑媞呼籲，如今馬上就真的發生重大傷亡、吃幾口就有人死亡了，真是令人難過。這次事發後，中央動起來了，希望能加強支持第一線、攜手亡羊補牢，別再劃錯重點了。