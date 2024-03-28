寶林案目前17人受害 北市：住院者慰問金6000元、死亡者10000元
北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」疑爆發大規模食物中毒，北市衛生局24日中午接到新北市衛生局通報後，陸續又有多家醫院通報，截至（28）日早上，寶林茶室案通報食物中毒為17例，其中包含2死、4重症。台北市社會局長姚淑文表示，慰問金部分，目前住院中將會發放6000元，若已死亡會發放10000元，所有受害者都會提供。
記者邱新博／台北報導
台北市政府今天就寶林案舉行最新進度記者會，北市衛生局長陳彥元指出，3月24日接獲新北市政府衛生局通報，民眾2人於113年3月22日中午食用寶林茶室信義A13店供應之餐食後，陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀並至醫院或診所就醫，截至113年3月28日上午10時陸續接獲台北市醫院通報民眾3月19日至3月22日間於同餐廳用餐後，發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，累積11人就醫（新增2人），其中2人死亡（39歲男性、66歲男性）。
台北市長蔣萬安說明目前應處時表示，社會局即刻完成所有受影響就醫民眾、受害者的訪視，今天會再次全面給予協助包括心理諮商、急難救助需求等，這部分是全面給予各方面能夠對這件事情相關受害者及家屬的協助。
而媒體提問相關慰問金部分，社會局長姚淑文回應，目前住院中將發放6000元，若已經死亡先行發放10000元，目前北市通報的11例都在聯繫中，也都會提供慰問金；在外縣市與診所治療部分，也已經透過各種管道聯繫，聯繫上也會做發放。