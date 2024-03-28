薔薔改當網紅「年營收破450萬」！流量密碼換成錢：未來躺著賺
薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道，拍攝蔡依林《呸》MV一炮而紅，因言行豪爽、嗆辣活躍於各大綜藝節目，不過薔薔另一個身分是成功的YouTuber，頻道坐擁61萬粉絲的她，光是2023年的頻道廣告營收，超過14萬美元（約台幣450萬元）。
記者羅凌筠／綜合報導
薔薔父親是全台最大的中古車行老闆，身家至少有30億，薔薔可說是含著金湯匙出生的富二代。她的頻道團隊多達8人，以旅遊vlog、美妝教學的主題受到歡迎，像是開箱網路評價低的「爛住系列」影片，以及跟各國男生約會教學的影片，在網路上都引起熱烈討論。
薔薔2023年上架46部影片，有7支破百萬點閱率，拍攝地點遠赴越南、埃及、歐洲不等，其中「素顏邋塌大媽VS魅力四射小姐」的影片以血拼為主題，實測巴黎專櫃店員態度，點閱就有135萬，而這支影片的廣告費收益是12萬，薔薔聽了驚訝鼓掌：「我不知道這件事情耶。」
薔薔日前舉辦尾牙，除了犒賞員工，重金大禮發到手軟，也以老闆之姿溫暖喊話：「等到未來公司越來越大，每個人一定有面子，領著稱職的薪水，生活不用擔心，未來他們也可以有自己的一番財力，也可以躺著賺，我不會吝嗇我的付出。」
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