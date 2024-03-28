中市兒童藝術節4/5日開跑 紙風車「巫頂看世界」打頭陣
迎接4月兒童節，臺中市府文化局舉辦2024臺中兒童藝術節「藝起這young玩」系列活動，邀請33組優質表演團體，在山海屯城區帶來22場精彩演出。首場由紙風車劇團於4月5日晚間7時在圓滿戶外劇場打頭陣，演出大型兒童劇「巫頂看世界」。文化局長陳佳君歡迎大小朋友踴躍參與，一起共度美好「童」樂時光。
記者金武鳯/台中報導
文化局長陳佳君表示，為推動藝術教育向下扎根，每年4月配合兒童節規劃舉辦「臺中兒童藝術節」系列活動。今年除了邀請紙風車劇團帶來大型兒童劇「巫頂看世界」，還有11組團隊將利用平日巡迴校園表演。此外，4月份的每個週末，將分別在文心森林公園、港區藝術中心、后里運動公園及馬卡龍公園，也將舉辦多元豐富的戶外匯演活動，包括街頭藝人表演、親子市集及手作闖關遊戲等，讓爸媽與孩子一同「Fun」心享受藝術假期!
今日舉辦「藝起這young玩」宣傳記者會，由兒童藝術節表演團隊妙璇舞蹈團、金宇園掌中劇團及泰雅原舞工坊聯合演出熱鬧開場。文化局長陳佳君表示，台中有285萬人口，其中，12歲以下孩童佔12%，約有34萬人，顯見台中不僅是幸福宜居城市，還是一個充滿生機、活力與朝氣的新城市，所以文化局在每年四月，都會配合兒童節舉辦藝術節系列活動。
陳佳君特別強調，今年的兒童藝術節最特別，是以「藝起這YOUNG玩」為主題，規劃系列大型兒童劇及假日戶外匯演外，為了讓孩童在學校上課也能體驗文化、享受藝術，安排有新藝芳歌劇團、五洲秋峰園掌中劇團、晶采歌仔戲曲社、漢霖民俗說唱藝術團、大開劇團、小青蛙劇團、國光歌劇團、頑石劇團、台中室內合唱團、翃舞製作和妙璇舞蹈團等11組優秀藝文團隊進入校園巡迴演出。
文化局說明，活動期間所屬各文化中心同步推出5檔售票演出節目，包含偶戲、舞劇、馬戲雜技、故事音樂會等，提供親子觀眾多元豐富的選擇。此外，新聞局也將於4月27日、28日在臺中公園辦理親子音樂季，邀請市民一起享受溫馨快樂的兒童月。更多臺中兒童藝術節活動資訊可至文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw)或兒童藝術節臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/Y9zaml)查詢。