歡慶328捷運節！「誰是減碳王」你捐里程、我做公益

臺北捷運公司總經理黃清信表示，「2024捷運節」以ESG為主軸，以惜物、循環經濟及綠色運具的理念，推出「你捐里程我做公益」、「我的碳集卡」、「五線預測王」、「減碳王排行榜」等活動，鼓勵民眾實踐減碳新生活。同時為善盡企業社會責任，傳遞正向力量，北捷除將率先響應捐款1萬元給公益團體「台東孩子的書屋」外，大家參與捐里程活動，每累積25萬公里，北捷即加碼1萬元捐款金額，作為陪伴、教育經費之公益使用，用具體行動關懷社會。未來北捷也將以「台北捷運－傳遞愛與關懷」作為公益主軸，展開一系列的行動方案。
捷運節當天，北捷邀集與會貴賓一同按下按鈕，象徵啟動淨零碳排。Readmoo讀墨電子書也響應活動，捐贈20臺6吋mooInk S 電子書閱讀器給「台東孩子的書屋」;記者會主持人黃小柔也捐出自有品牌伴手禮盒於免廢市集銷售，並將所得全數捐出響應公益。此外，臺北捷運特地邀請現場會員綁卡捐出里程，並隨機抽出5位幸運會員，免費贈送6吋mooInk S 電子書閱讀器。以「搭捷運，輕鬆做公益」為核心理念，鼓勵民眾多加利用綠色運輸、在生活中實踐減碳及隨時做公益，希望集結眾人之力創造最大效益。
「2024捷運節」活動期間，加入臺北捷運會員，綁定票卡搭乘捷運，參加「誰是減碳王」系列活動，就有機會抽中6吋mooInk S 電子書閱讀器、基北北桃都會通定期票，還有超過2千份集碳幣兌換好禮等獎項。
你捐里程我做公益：活動期間加入會員綁定電子票證，點選「我要捐里程」，並輸入暱稱，即可參加；捐出捷運里程後，每週享有2次抽6吋mooInk S 電子書閱讀器機會（如無得獎，抽獎機會可延續至下週）。同時，為鼓勵會員踴躍參加活動，北捷率先響應捐出1萬元，參與活動會員每累計捐出25萬公里捷運里程，北捷即加碼1萬元捐款金額予「台東孩子的書屋」。
我的碳集卡：
會員每日於活動頁面簽到立即獲得100碳幣，每週連續簽到7日（固定每週一開始計算）可多獲得1次6吋mooInk S 電子書閱讀器抽獎機會。
會員累積的碳幣可用來兌換超過2,000份限量商品兌換券，包括捷運金龍幣、捷運一日票、捷米造型悠遊卡、北捷30春季音樂會Party會員票優惠序號、心中山燈飾二手再製龍寶寶夜燈及蘑菇夜燈、貓空纜車一日票、捷運快閃櫃商品滿額折價券等，還有無限量免廢市集折價券等你換。
免廢市集：為提倡「物資循環」、「免除廢棄物」理念，3月29至4月28日每週五至週日，於心中山線形公園舉辦「免廢市集」，內容包含減碳蔬食、二手親子用品、再生原料重製的文創商品等，更將結合中山商圈鄰里、捷運公司同仁共同響應參與二手攤位展售，歡迎會員們前來尋寶，一起加入環境永續行列。
五線預測王：活動期間可每週預測當週運量成長率最高的捷運線，預測成功，就可獲得1次抽6吋mooInk S 電子書閱讀器機會，每週每位會員享有1次投票機會。
減碳王排行榜：活動期間加入會員綁定電子票證搭乘捷運，每週里程最高前3名的旅客，可獲得基北北桃都會通定期票，第4至10名者可得捷運7日票，前10名減碳王的暱稱還可登上南京復興站、忠孝新生站的減碳王榜單。
「捷米慶生」LINE貼圖：3月28日是捷運節，也是臺北捷運「捷米JAMIE」的生日，在這個特別的日子，推出全新16款超萌又實用的「捷米慶生」LINE貼圖，祝福所有328壽星生日快樂，即日起至4月25日限時免費下載，歡迎大家用貼圖與朋友分享所有精彩時刻。
「穿越北捷 三十而立」回顧展：臺北捷運公司30歲了！即日起至6月底止，於捷運中山藝文廊推出30周年回顧展「穿越北捷，三十而立」，透過一張張珍貴照片，娓娓道來臺北捷運公司一路走來的創業維艱與營運成果，歡迎民眾前往參觀。
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