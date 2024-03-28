寶林茶室中毒案通報慢半拍？蔣萬安還原時序：王必勝24日就知道
北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」疑爆發大規模食物中毒，北市衛生局24日中午接到新北市衛生局通報後，陸續又有多家醫院通報，截至（28）日早上，寶林茶室案通報食物中毒為17例，其中包含2死、4重症。外界質疑，中央與地方通報資訊對不上的狀況，台北市長蔣萬安今也公布時序，並表示，寶林通報不實的狀況，一律重罰，沒有第二句話。
政治中心/綜合報導
台北市今天舉行寶林案最新進度記者會，針對通報時序為何？蔣萬安表示，在今天早上的行政院會中，王必勝的報告為3月24日中央接獲通報，北市也在24日接獲新北市通知，24日下午去稽查、採集，即刻指出缺失要求改善；北市衛生局後續於25日二度稽查，確認相關缺失要改善完成，26日下午3通1999進線並有案例進入，隨即勒令停業，時序非常清楚。
蔣萬安也說明後續作為，對於寶林確實有登錄不實，說明不實的地方，一定依法重罰，沒有第二句話；保險問題，法務局約談保險公司與遠百、大食代餐飲相關業者，要求該負起的責任該負起，保單內容要求要以受害者利益來考量，給予優先理賠。
醫療院所收治交流平台部分，則會跟中央持續來討論，因為這次症狀非常罕見，希望這樣的狀況，收治的醫療院所訊息互通，將治療作為交換意見，有利未來應對。
至於提供食材給寶琳的南港供貨商，衛生局也公布名為「鴻祈」，查出下流供應北市5家小吃店、新北5家小吃店，目前皆已停止供貨，市民也不會再吃到。