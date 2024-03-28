寶林案真相在哪？徐巧芯曝她「時序講錯很嚴重」：吳思瑤別再造謠

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徐巧芯也說，就她的了解，目前的受害者都是3月19日至3月23日間在寶琳茶室用餐，共同點是吃了「炒粿條」，醫院發現後立刻通報，新北市在3月24日立刻通報台北市、中央，台北市在當天就去第一次稽查，並且連續三天稽查，其中3月26日中央與台北市一起稽查。3月27日所有分店勒令停業。
徐巧芯表示，衛福部部長薛瑞元確認過她列出的時間軸無誤。她說，姑且不論為何接到同報以後兩天內沒有動作，最起碼26日有動起來，包含收集檢體、通知法務部、採購「米酵箘酸」的檢驗標準品。
徐巧芯接著痛批，「民進黨的幹事長吳思瑤竟公然造謠」，說衛福部是在26日午間12時18分，才接獲北市府通報。這跟真正的時序有所不同，這麼重大的食安事件，時序非常的重要。如果真的不小心說錯，也應該盡快的還原，而不是讓錯誤的訊息在社會上流傳。
徐巧芯直言，中央、地方正在忙著處理重大食安問題，吳思瑤還在造謠，真的非常惡毒。強力要求吳思瑤向社會大眾道歉，修正錯誤的說法！
最後徐巧芯也提到，目前發現「寶琳茶室」的產品責任險過期近半年，按照中央法規食品業者必須投保、沒有投保必須裁罰，但是保險後不需要向政府登記。這點應該要精進檢討，建立SOP，強制食品業者保險並需登錄，過期後按照規定立刻開罰，一家都不能放過。