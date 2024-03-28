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錄取率僅1.6%！陽明交大申請1階「中醫系超搶手」、626考生搶10名

▲大學個人申請入學第1階段今（28）日放榜，陽明交大中醫系首度招生，逾600人爭取10個名額，成為最搶手學系。（圖／陽明交大提供）
▲大學個人申請入學第1階段今（28）日放榜，陽明交大中醫系首度招生，逾600人爭取10個名額，成為最搶手學系。（圖／陽明交大提供）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今（28）日早上9點在大學甄選入學委員會網站公告，通過率81.15%、創近3年最低。其中，陽明交大中醫系今年首次招生，共有626名考生報名爭取10個名額，錄取率僅1.6%，成為全校最搶手的熱門學系。

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陽明交大表示，該校中醫系是以跨領域課程及智慧醫療培養「新中醫師」而設立，近期由校長林奇宏與中醫系師資團隊積極走訪香港和韓國相關大學，就醫學教育、臨床研究以及醫療服務等方面與各大學進行深入交流與探討，為台灣中醫國際化鋪路，建立跨國學術橋樑。

陽明交大指出，香港和韓國是除了台灣和中國外，設置中醫系歷史悠久的2個亞洲地區。特別是韓國釜山大學的韓醫學院（韓國對中醫的稱呼），與陽明交大中醫系一樣，是該國第一所國立大學韓醫學院，其設立理念與陽明交大不謀而合。

陽明交大教授陳方佩、許中華、副教授龔彥穎和林東毅等一行人，與林奇宏及台灣駐釜山代表處長郭承凱，上週訪問國立韓醫學院，該學院院長申秉澈介紹釜山大學韓醫學系的教學規劃與設備，以及描述如何與政府政策相互配合，為陽明交大未來中醫系提供重要參考。

此外，陽明交大代表團還拜訪已有超過一甲子歷史，同時也是韓國第一所韓醫學院的慶熙大學，討論雙方的合作事宜。

林奇宏表示，這次訪問有助於陽明交大中醫系在教學、課程規劃、研究等各方面借鏡韓國的經驗。此外，透過與韓國頂尖韓醫學府的交流，也為未來雙方合作奠定基礎。

林奇宏提到，去年，中醫系已訪問香港大學中醫學院和香港中文大學中醫學院，目前積極與亞洲各相關科系建立合作關係，促進陽明交大於國際中醫學術界的交流互動，並進一步拓展陽明交大中醫系師生之國際中醫藥領域視野。

他強調，中醫是中華文化的獨特之處，也是台灣重要的軟實力，陽明交大新設的中醫系不僅培育新中醫師，還為台灣的中醫教育放眼國際。

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