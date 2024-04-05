從「沒遊客」到人擠人！日本樂園靠VTuber翻紅　來園數暴增4萬人

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雖然志摩西班牙村在開園第一年，吸引了462萬人前來遊玩，但過去因為地處偏遠等原因，遊客逐漸減少，到了2019年時，來客人數只剩下118萬人，甚至連園方都表示「遊樂設施不用排隊」、「很好拍照」、「可以近距離接觸表演者」等，以「沒有遊客」進行自嘲式宣傳。但從去年開始，志摩西班牙村卻出現了前所未見的光景。
根據《大阪電視台》報導，在志摩西班牙村開園之前，就已經有滿滿的遊客在等候，但有別於其他主題樂園能見到情侶、家庭客，來到志摩西班牙村的遊客大多都是隻身一人；而在遊樂園開園時，遊客大多都是先衝向人氣遊樂設施，但在志摩西班牙村，來園遊客的第一站卻是商品店。
讓志摩西班牙村出現這樣的反差的原因，其實關鍵在於從2023年開始，與志摩西班牙村合作的日本知名公司「ANYCOLOR」旗下「にじさんじ」（NIJISANJI，彩虹社）所屬VTuber周央珊瑚（周央サンゴ）。
周央珊瑚過去就已經是志摩西班牙村的粉絲，她曾在2021年的直播中介紹到志摩西班牙村，如同機關槍一般的介紹方式，經過粉絲剪輯後因此爆紅。而這也被志摩西班牙村的營運商近鐵集團注意到，於是雙方在2022年8月展開首次合作，今年2月還加碼，找來同為彩虹社旗下VTuber「最速金盾（破百萬訂閱）」壹百滿天原莎樂美（壱百満天原サロメ）一起推廣。
粉絲來到志摩西班牙村，主要目標當然就是她們推薦的設施、餐點，以及到商品店搶購聯名周邊商品。其中最顯著的例子就是志摩西班牙村所販售的吉拿棒。在周央珊瑚大力推薦之下，吉拿棒的銷售額暴增為往年的25倍之多。在排隊購買吉拿棒的人潮當中，還能看到帶著周央珊瑚娃娃的遊客。
而在VTuber的「加持」之下，志摩西班牙村2022年的來園人數暴增至122萬人，更從一個主題樂園搖身變成了粉絲的「聖地」。有人甚至從位於關東地區的埼玉縣搭乘新幹線到名古屋，再搭乘近鐵到志摩西班牙村，來進行「聖地巡禮」。還有常客看到志摩西班牙村擠滿了人潮，不禁驚呼「志摩西班牙村原本有這麼熱鬧嗎？」
也有人透過了她們的介紹，實際來到志摩西班牙村之後，發現其魅力，成為了志摩西班牙村的粉絲。周央珊瑚透露，自己接到合作邀約時十分驚訝，但看到有人因為「志摩西班牙村」的名字映入眼簾，決定前往當地體驗志摩西班牙村的魅力，而感到開心。
如今志摩西班牙村迎來了30週年，社長影山豐樂稱，因為周央珊瑚的介紹，使得全日本的粉絲都認識了志摩西班牙村，不僅年輕遊客變多，過去僅佔總體5%的關東遊客，也因為去年的合作成長超過30％。園方也表示，希望可以繼續努力，讓遊客留下好印象，未來繼續體驗只有志摩西班牙村才有的樂趣。