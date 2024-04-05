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從「沒遊客」到人擠人！日本樂園靠VTuber翻紅　來園數暴增4萬人

▲VTuber周央珊瑚時常在直播中提到志摩西班牙村，更成功成為該遊樂園的虛擬宣傳大使。（圖／翻攝自YouTuber頻道@SuoSango）
▲VTuber周央珊瑚時常在直播中提到志摩西班牙村，更成功成為該遊樂園的虛擬宣傳大使。（圖／翻攝自YouTuber頻道@SuoSango）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來有著動漫外觀的虛擬偶像（VTuber）漸漸廣為人知，不僅能在網路世界看到他們開直播唱歌、玩遊戲，甚至能「跨越次元」與各式品牌聯名合作，由於VTuber所建立出來的魅力，使得粉絲願意掏出錢包購買商品，或是進行「聖地巡禮」，因而打造出新一波的虛擬商機。日本志摩西班牙村近年來園人數萎靡不振，也在與VTuber合作之下成功復甦，讓園內再度熱鬧起來。

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日本有各式各樣的遊樂園，其中最為人所知的無非是大阪環球影城以及東京迪士尼，其中位於日本三重縣志摩市的「志摩西班牙村」（志摩スペイン村）自1994年4月開園，是一座以西班牙風情為主題的複合式遊樂園，由近鐵集團營運。其中結合了主題公園、飯店、溫泉的渡假村，除了街景都是西班牙風之外，也有各種多樣化的遊樂設施及歌舞表演、遊行等活動。

雖然志摩西班牙村在開園第一年，吸引了462萬人前來遊玩，但過去因為地處偏遠等原因，遊客逐漸減少，到了2019年時，來客人數只剩下118萬人，甚至連園方都表示「遊樂設施不用排隊」、「很好拍照」、「可以近距離接觸表演者」等，以「沒有遊客」進行自嘲式宣傳。但從去年開始，志摩西班牙村卻出現了前所未見的光景。

根據《大阪電視台》報導，在志摩西班牙村開園之前，就已經有滿滿的遊客在等候，但有別於其他主題樂園能見到情侶、家庭客，來到志摩西班牙村的遊客大多都是隻身一人；而在遊樂園開園時，遊客大多都是先衝向人氣遊樂設施，但在志摩西班牙村，來園遊客的第一站卻是商品店。

讓志摩西班牙村出現這樣的反差的原因，其實關鍵在於從2023年開始，與志摩西班牙村合作的日本知名公司「ANYCOLOR」旗下「にじさんじ」（NIJISANJI，彩虹社）所屬VTuber周央珊瑚（周央サンゴ）。

周央珊瑚過去就已經是志摩西班牙村的粉絲，她曾在2021年的直播中介紹到志摩西班牙村，如同機關槍一般的介紹方式，經過粉絲剪輯後因此爆紅。而這也被志摩西班牙村的營運商近鐵集團注意到，於是雙方在2022年8月展開首次合作，今年2月還加碼，找來同為彩虹社旗下VTuber「最速金盾（破百萬訂閱）」壹百滿天原莎樂美（壱百満天原サロメ）一起推廣。

粉絲來到志摩西班牙村，主要目標當然就是她們推薦的設施、餐點，以及到商品店搶購聯名周邊商品。其中最顯著的例子就是志摩西班牙村所販售的吉拿棒。在周央珊瑚大力推薦之下，吉拿棒的銷售額暴增為往年的25倍之多。在排隊購買吉拿棒的人潮當中，還能看到帶著周央珊瑚娃娃的遊客。

▲粉絲來到志摩西班牙村，首要目標是搶購聯名週邊商品。（圖／翻攝自大阪電視台）
▲粉絲來到志摩西班牙村，首要目標是搶購聯名週邊商品。（圖／翻攝自大阪電視台）
而在VTuber的「加持」之下，志摩西班牙村2022年的來園人數暴增至122萬人，更從一個主題樂園搖身變成了粉絲的「聖地」。有人甚至從位於關東地區的埼玉縣搭乘新幹線到名古屋，再搭乘近鐵到志摩西班牙村，來進行「聖地巡禮」。還有常客看到志摩西班牙村擠滿了人潮，不禁驚呼「志摩西班牙村原本有這麼熱鬧嗎？」

也有人透過了她們的介紹，實際來到志摩西班牙村之後，發現其魅力，成為了志摩西班牙村的粉絲。周央珊瑚透露，自己接到合作邀約時十分驚訝，但看到有人因為「志摩西班牙村」的名字映入眼簾，決定前往當地體驗志摩西班牙村的魅力，而感到開心。

如今志摩西班牙村迎來了30週年，社長影山豐樂稱，因為周央珊瑚的介紹，使得全日本的粉絲都認識了志摩西班牙村，不僅年輕遊客變多，過去僅佔總體5%的關東遊客，也因為去年的合作成長超過30％。園方也表示，希望可以繼續努力，讓遊客留下好印象，未來繼續體驗只有志摩西班牙村才有的樂趣。


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