VTuber競爭激烈！日本2大公司財務表現兩極　年度盛事帶雙面效應

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動當日，參加者擠滿了活動會場，且引人注目的是，其中還包含著許多來自亞洲，甚至是美國、巴西等國家的國外粉絲。有一名在日本工作的美國民眾表示，「我從2020年左右就開始看hololive旗下VTuber的直播，上班前、下班後都會觀看。」另外還有來自印度的民眾透露，他接觸日本動漫文化7年，在最近2年開始觀看VTuber直播，透過看日文VTuber的精華影片，已經能聽懂一點日語了。
在活動會場當中，還能看到佔地廣闊的商品銷售區域，粉絲排起了長長人龍等著購買娃娃、徽章等商品，展現出了驚人的購買力。這場VTuber界的年度盛事也為COVER帶來驚人營收。在截至2023年的上一財年當中，與hololive SUPER EXPO活動相關的收入高達18億元，看到今年活動盛況，預計也將為COVER在本財年帶來龐大貢獻。
但即使VTuber產業蓬勃發展，也有隱憂漸漸浮現。COVER的競爭對手、日本VTuber企劃「にじさんじ（NIJISANJI，彩虹社）」母公司ANYCOLOR於3月14日時公佈了截至2024年4月財年第三季度的營收報告，其中顯示在商品銷售增加的帶動之下，銷售額和營收都較去年同期成長約20%。
但儘管第三季度的累計總結顯示，銷售額和利潤均有成長，不過單看最近一個季度（2023年11月至2024年1月），銷售額較去年同期成長4.7%，但營業利潤下降20.1%。 鑑於該公司迄今為止的快速成長，似乎沒有達到市場的高預期，這也使得ANYCOLOR的股價在公布營收報告隔日暴跌至最低水平。
其中造成業績下滑的原因之一，是去年12月在東京國際展示場（東京ビッグサイト）舉辦、為期兩天的年度盛會「にじさんじフェス2023」（Nijisanji Fes 2023）。據ANYCOLOR表示，雖然活動本身收入比前一年成長了將近50%，但由於「相關費用超出預期」而導致赤字擴大，使得公司整體營業利潤率下降。
報導指出，ANYCOLOR一直以高利潤的商品銷售以及商業合作領先業界。以上一財年來看，商品銷售和商業合作佔COVER銷售額的52.2%，而ANYCOLOR則佔了72%。COVER的營業利潤率為16.7%，ANYCOLOR則為37.1%，相差了兩倍以上。
有業界人士指出，「對於ANYCOLOR來說，正常的營業利潤率已經上升到將近40%的水平，隨著成本高昂的活動規模擴大，利潤率很可能會下降。」若從這方面來看，COVER舉辦的年度盛會對獲利所產生負面影響可能性相對較低。
除了年度活動獲利能力降低之外，財務報告還顯示出了ANYCOLOR海外VTuber企劃「NIJISANJI EN」的困境。在上一年度，NIJISANJI EN佔公司總銷售額的25%，原先預計能推動公司未來成長，但近期銷售額與去年同期相比下降了24.6%，作為公司收入支柱的商品銷售也出現了下滑的狀況。
ANYCOLOR財務長釣井慎也表示，銷售額下降是由於上一財年「某些產品暢銷」所造成的反彈，不過他也坦言，「NIJISANJI EN存在著部分問題，需要建立穩定的業務結構才能實現成長。」
據ANYCOLOR表示，像是培訓等體系建設還沒有跟上步伐，新錄用的VTuber出道也被推遲。ANYCOLOR執行長田角陸更指出，為了培養能夠保持從中長期活躍的VTuber，「我們正在制定新制度，以防止拖延日程和違約等問題。」
事實上，NIJISANJI EN今年年初曾出現「炎上」的狀況。今年2月時，ANYCOLOR以「多次違反合約以及在SNS（社群平台）上進行誤導性質的虛假陳述和行為」為由，終止NIJISANJI EN旗下VTuber「Selen Tatsuki」的合約，使得海內外粉絲反彈。後續ANYCOLOR在投資人公告中表示，「與Selen Tatsuki解除合約，該決定對於公司業績和股價影響輕微」，原文使用「negligible」無足輕重的來形容，使粉絲再度炸鍋。隨著炎上態勢升級，田角陸親上火線發布了英文道歉影片，並表示對於這樣的結束契約感到遺憾。
報導指出，由於「推活（推し活，類似於追星活動）」是建立在粉絲、VTuber和公司之間的信任關係之上，因此這樣低迷的情況很可能對未來產生影響。
在ANYCOLOR陷入困境的同時，COVER則決定進一步向海外擴張，宣布在美國加州成立的首家海外分公司「COVER USA」預計今年7月開始運作，旨在推動在地化工作進而挑戰進軍全球，並打造超越國界和世代的虛擬娛樂。報導指出，COVER開拓海外事業的成敗，也會成為能否滿足股市市場的衡量標準。
ANYCOLOR在2022年上市時，市值一度是COVER的將近一倍，但由於近期股價大幅下跌，兩間公司的差距正迅速縮小，報導表示，VTuber產業可能將要進入競爭加劇的階段了。