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VTuber競爭激烈！日本2大公司財務表現兩極　年度盛事帶雙面效應

▲▲hololive SUPER EXPO 2024在3月16、17日於日本幕張展覽館舉行，兩日下來吸引了將近8.6萬人到場參與。（圖／翻攝自X@hololive_En）
▲▲hololive SUPER EXPO 2024在3月16、17日於日本幕張展覽館舉行，兩日下來吸引了將近8.6萬人到場參與。（圖／翻攝自X@hololive_En）

國際中心徐筱晴／綜合報導

虛擬偶像（VTuber）的概念在2016年於日本興起，並在2018年呈現猛爆式成長，如今VTuber直播產業盛行，越來越多人湧入VTuber行業，也讓商機蓬勃發展。除了直播抖內之外，還能推出周邊商品與IP聯名合作撈金，VTuber也成為了推動日本娛樂產業助力之一。不過日本兩大VTuber企劃母公司ANYCOLOR以及COVER的財務報告以及近來的活動表現呈現極大溫差，也讓外界開始好奇，高速成長的VTuber產業熱度究竟能持續到何種程度。

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根據《東洋經濟》報導，日本VTuber企劃「hololive」母公司COVER在今年3月16日至17日於日本千葉市的幕張展覽館（幕張メッセ）舉辦了一年一度的VTuber盛事「hololive SUPER EXPO 2024」以及演唱會「5th Fes. Capture the Moment」，在攤位規模與租借展館數量擴增的情況下，以門票銷售數量推算，兩日到場人數超8.6萬人創紀錄，較2023年4.5萬人翻了一倍。

活動當日，參加者擠滿了活動會場，且引人注目的是，其中還包含著許多來自亞洲，甚至是美國、巴西等國家的國外粉絲。有一名在日本工作的美國民眾表示，「我從2020年左右就開始看hololive旗下VTuber的直播，上班前、下班後都會觀看。」另外還有來自印度的民眾透露，他接觸日本動漫文化7年，在最近2年開始觀看VTuber直播，透過看日文VTuber的精華影片，已經能聽懂一點日語了。

在活動會場當中，還能看到佔地廣闊的商品銷售區域，粉絲排起了長長人龍等著購買娃娃、徽章等商品，展現出了驚人的購買力。這場VTuber界的年度盛事也為COVER帶來驚人營收。在截至2023年的上一財年當中，與hololive SUPER EXPO活動相關的收入高達18億元，看到今年活動盛況，預計也將為COVER在本財年帶來龐大貢獻。

▲hololive SUPER EXPO 2024的參加者擠滿了活動會場，其中還不乏來自亞洲，甚至是美國、巴西等國家的國外粉絲。（圖／翻攝自X@hololive_En）
▲hololive SUPER EXPO 2024的參加者擠滿了活動會場，其中還不乏來自亞洲，甚至是美國、巴西等國家的國外粉絲。（圖／翻攝自X@hololive_En）
但即使VTuber產業蓬勃發展，也有隱憂漸漸浮現。COVER的競爭對手、日本VTuber企劃「にじさんじ（NIJISANJI，彩虹社）」母公司ANYCOLOR於3月14日時公佈了截至2024年4月財年第三季度的營收報告，其中顯示在商品銷售增加的帶動之下，銷售額和營收都較去年同期成長約20%。

但儘管第三季度的累計總結顯示，銷售額和利潤均有成長，不過單看最近一個季度（2023年11月至2024年1月），銷售額較去年同期成長4.7%，但營業利潤下降20.1%。 鑑於該公司迄今為止的快速成長，似乎沒有達到市場的高預期，這也使得ANYCOLOR的股價在公布營收報告隔日暴跌至最低水平。

其中造成業績下滑的原因之一，是去年12月在東京國際展示場（東京ビッグサイト）舉辦、為期兩天的年度盛會「にじさんじフェス2023」（Nijisanji Fes 2023）。據ANYCOLOR表示，雖然活動本身收入比前一年成長了將近50%，但由於「相關費用超出預期」而導致赤字擴大，使得公司整體營業利潤率下降。

▲ANYCOLOR於去年底舉行了「NIJISANJI FES 2023」，活動本身收入比前一年成長了將近50%。（圖／翻攝自ANYCOLOR）
▲ANYCOLOR於去年底舉行了「NIJISANJI FES 2023」，活動本身收入比前一年成長了將近50%。（圖／翻攝自ANYCOLOR）
報導指出，ANYCOLOR一直以高利潤的商品銷售以及商業合作領先業界。以上一財年來看，商品銷售和商業合作佔COVER銷售額的52.2%，而ANYCOLOR則佔了72%。COVER的營業利潤率為16.7%，ANYCOLOR則為37.1%，相差了兩倍以上。

有業界人士指出，「對於ANYCOLOR來說，正常的營業利潤率已經上升到將近40%的水平，隨著成本高昂的活動規模擴大，利潤率很可能會下降。」若從這方面來看，COVER舉辦的年度盛會對獲利所產生負面影響可能性相對較低。

除了年度活動獲利能力降低之外，財務報告還顯示出了ANYCOLOR海外VTuber企劃「NIJISANJI EN」的困境。在上一年度，NIJISANJI EN佔公司總銷售額的25%，原先預計能推動公司未來成長，但近期銷售額與去年同期相比下降了24.6%，作為公司收入支柱的商品銷售也出現了下滑的狀況。

ANYCOLOR財務長釣井慎也表示，銷售額下降是由於上一財年「某些產品暢銷」所造成的反彈，不過他也坦言，「NIJISANJI EN存在著部分問題，需要建立穩定的業務結構才能實現成長。」

據ANYCOLOR表示，像是培訓等體系建設還沒有跟上步伐，新錄用的VTuber出道也被推遲。ANYCOLOR執行長田角陸更指出，為了培養能夠保持從中長期活躍的VTuber，「我們正在制定新制度，以防止拖延日程和違約等問題。」

事實上，NIJISANJI EN今年年初曾出現「炎上」的狀況。今年2月時，ANYCOLOR以「多次違反合約以及在SNS（社群平台）上進行誤導性質的虛假陳述和行為」為由，終止NIJISANJI EN旗下VTuber「Selen Tatsuki」的合約，使得海內外粉絲反彈。後續ANYCOLOR在投資人公告中表示，「與Selen Tatsuki解除合約，該決定對於公司業績和股價影響輕微」，原文使用「negligible」無足輕重的來形容，使粉絲再度炸鍋。隨著炎上態勢升級，田角陸親上火線發布了英文道歉影片，並表示對於這樣的結束契約感到遺憾。

報導指出，由於「推活（推し活，類似於追星活動）」是建立在粉絲、VTuber和公司之間的信任關係之上，因此這樣低迷的情況很可能對未來產生影響。

在ANYCOLOR陷入困境的同時，COVER則決定進一步向海外擴張，宣布在美國加州成立的首家海外分公司「COVER USA」預計今年7月開始運作，旨在推動在地化工作進而挑戰進軍全球，並打造超越國界和世代的虛擬娛樂。報導指出，COVER開拓海外事業的成敗，也會成為能否滿足股市市場的衡量標準。

ANYCOLOR在2022年上市時，市值一度是COVER的將近一倍，但由於近期股價大幅下跌，兩間公司的差距正迅速縮小，報導表示，VTuber產業可能將要進入競爭加劇的階段了。

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