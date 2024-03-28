南投民宿老闆開3槍轟數發部自詡「流星」 入獄多次黑歷史曝光
今(28) 日上午10時許，數發部突遭54歲張姓男子連開3槍，造成大門玻璃碎裂，警方立即到場逮人，並起獲1把霰彈槍及1把改造短槍。據了解，張男為南投民宿老闆，同時擔任登山界領隊，在業界小有名氣，過去曾接受媒體專訪，自曝年少不懂事，曾因涉及刑案多次進出監獄，40多歲出獄後才醒悟，看似生活逐漸步上軌道，如今又再犯下槍擊案。
社會組／綜合報導
張男今早還在臉書發長文痛罵政府並預告犯案，更自詡為「流星」，他寫道：「數發部為台灣做了甚麼？只會幫你們這個無能的政府做內宣！」、「你們只會掏空台灣的錢，還會做甚麼?」、「我做的事情，可能會被蓋住，也有可能只報導個一晚! 那又如何？做不了恆星，那就做一顆流星也無所謂！」
據《台灣時報Taiwan Times》專訪內容，張男自述僅有國中畢業學歷，年少時不懂事，曾多次進出監獄，18歲生日就在獄中度過，民國92年時又被朋友騙借槍搶劫而成為共犯，事後朋友不認帳，導致他轉列為正犯遭判刑16年，入獄10多年，直到40幾歲才出獄，這才終於醒悟，先是在旅館擔任房務員，後開設民宿、登山隊，看似生活已漸漸步上正軌，如今竟再度犯案，教人不勝唏噓。