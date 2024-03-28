第二屆《2024台灣運動文化展》落幕　「鄰近健康」推動全民健康

全台領先社區藥局整合聯盟平台鄰近健康首次以八個展位參與台灣運動文化展。此次鄰近健康平台為STANCAVE此次舉辦的運動文化展之重要贊助商。結合150家社區藥局，以及超過500位優質藥師第一線在藥局服務社區民眾，讓社區民眾可以更即時，更便捷，更有效的找到醫藥諮詢窗口。開展第一天，韓國最美模特金寶拉 BORA KIM親臨鄰近健康展位，讓現場民眾氣氛沸騰。鄰近健康負責人趙國鈞董事長親自送上大禮包贈與擁有超過百萬網紅的金寶拉。現場氣氛熱鬧，吸引到很多的觀眾。第二天迎來了今日加入樂天啦啦隊，身穿98號戰袍的 DORA。DORA與藥師以及鄰近健康團隊熱情，活潑的回答觀眾的問題。
鄰近健康在今年台北市品牌補助計畫中獲得優異的成績，並以唯三的獲得補助品牌。其理念是推動全民健康，讓社區的民眾可以向走進家門口附近找到專業藥師諮詢健康以及醫藥相關的問題。此次參加台灣運動文化展，也是希望可以與熱愛運動的年輕群眾打成一片，呼籲如果有基本的健康問題，可以前往鄰近健康所配合的社區藥局進行諮詢。至今年二月起，鄰近健康招牌的藥局在大台北市已經達25家，2024年繼台灣運動文化展之後，將會有更多的合作藥局加入鄰近健康-家門口健康顧問的社區藥局聯盟。
在此次鄰近健康以全場8個展位盛大的成為此次活動的主要贊助商之一，此次活動，有超過11位藥師現場為大家諮詢，利用移動藥局的感念與大家見面。經過這次與台灣運動文化展以及STANACAVE合作，鄰近健康家門口的健康顧問平台希望未來仍然有更多機會可以與愛運動，愛健康的民眾近距離接觸。鄰近健康 ～你家門口的健康顧問網站。
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