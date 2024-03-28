星宇航空串連北美西部三大城　8月16日起直飛西雅圖

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西雅圖座落在太平洋西北岸，為美國西北部最大城市，更是全美第四大港口，城市周邊既有壯闊的雷尼爾山脈及奧林匹斯山，又擁有迷人的海景及湖泊，成為北美綜合城市與自然觀光的絕佳地點。除了周邊的自然景觀外，城市亦有眾多特色景點，包括全球著名的太空針塔、派克市場及星巴克創始店。此外，西雅圖的商業活動熱絡，許多知名科技公司將總部設立於此，使得這座城市兼具豐富歷史人文與創新科技的氣息。
歡慶西雅圖航線開航，星宇航空同樣與頂級保養品牌 LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮 - 價值萬元「煥顏明星旅行組」內含經典明星商品如：經典乳霜 3.5ml、超能修護精華露 30ml、煥顏彈力無痕精萃 5ml及濃萃修復眼霜 5ml，獨家尊寵於8月16日至9月15日西雅圖首航首月，搭乘星宇航空台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙旅客。
星宇航空美國航線目前每日一班往返台北-洛杉磯及台北-舊金山。8月16日開航西雅圖後，正式由南到北佈局美國西岸，旅客將更便利的經台北轉機，往返北美及澳門、日本、泰國、越南、菲律賓、新加坡、馬來西亞各主要城市。星宇航空第五架A350甫於本月初交機，機隊數達22架，包括13架A321neo、4架A330neo及5架A350。