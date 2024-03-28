寶林茶室食物中毒風暴擴！掀百貨美食街衛生疑慮　信義遠百發聲了

星宇航空串連北美西部三大城　8月16日起直飛西雅圖

▲星宇航空今（28）日宣布8月16日起開闢台北-西雅圖航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）
▲星宇航空今（28）日宣布8月16日起開闢台北-西雅圖航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）

記者許若茵／台北報導

星宇航空今（28）日宣布，8月16日起開闢台北-西雅圖航線，即日起正式開賣，西雅圖為星宇航空於北美航網的第三個航點，正式串連北美西部三大城市，進一步擴大轉機市場，為更多往返北美及東南亞的旅客服務。星宇航空台北-西雅圖航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每週三班。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空執行長翟健華表示，西雅圖為星宇航空佈局美國西岸的重要航點，其有強大的轉機功能，相信可更便利的為北美及東南亞轉機客服務。此外，西雅圖塔科馬國際機場為星宇航空合作夥伴阿拉斯加航空的樞紐機場，透過雙方的緊密合作，抵達西雅圖的旅客可再轉乘阿拉斯加航空通往超過上百個北美內陸航點，行程安排更加彈性多元。星宇航空將持續佈局轉機市場，以便旅客更方便的往返北美及亞洲各大城市。

西雅圖座落在太平洋西北岸，為美國西北部最大城市，更是全美第四大港口，城市周邊既有壯闊的雷尼爾山脈及奧林匹斯山，又擁有迷人的海景及湖泊，成為北美綜合城市與自然觀光的絕佳地點。除了周邊的自然景觀外，城市亦有眾多特色景點，包括全球著名的太空針塔、派克市場及星巴克創始店。此外，西雅圖的商業活動熱絡，許多知名科技公司將總部設立於此，使得這座城市兼具豐富歷史人文與創新科技的氣息。

歡慶西雅圖航線開航，星宇航空同樣與頂級保養品牌 LA MER海洋拉娜獻上貴賓限量首航禮 - 價值萬元「煥顏明星旅行組」內含經典明星商品如：經典乳霜 3.5ml、超能修護精華露 30ml、煥顏彈力無痕精萃 5ml及濃萃修復眼霜 5ml，獨家尊寵於8月16日至9月15日西雅圖首航首月，搭乘星宇航空台北出發前往西雅圖的頭等艙、商務艙旅客。

星宇航空美國航線目前每日一班往返台北-洛杉磯及台北-舊金山。8月16日開航西雅圖後，正式由南到北佈局美國西岸，旅客將更便利的經台北轉機，往返北美及澳門、日本、泰國、越南、菲律賓、新加坡、馬來西亞各主要城市。星宇航空第五架A350甫於本月初交機，機隊數達22架，包括13架A321neo、4架A330neo及5架A350。

影／SNOOPY陪你飛！星宇航空夢幻主題航班　6/15起限時登場

米香台菜飛上天！華航攜手美福飯店　力推米其林機上餐

快訊／車輛撞擊測試出爐！Lexus NX奪5星、Honda Fit摘4星

影／告別空中女王！韓亞航空747今退役　桃機灑水禮紀念輝煌年代

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞