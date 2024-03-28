中職／龍象大戰因他「掉帽」暫停比賽！球評笑喊：真的很少見
中華職棒35年公辦熱身賽於昨（27）日正式結束，在天母棒球場上演龍象大戰，整場比賽最大亮點莫過於九局下半龍隊後援投手李超，疑似帽子尺寸不合，頻頻掉帽，不僅打論投球節奏，甚至因為一直「掉帽子」一度讓比賽暫停，連總教練葉君璋都走上場詢問。最後是隊友林逸達小跑步上前、遞上新帽子，球賽才能繼續進行。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
比賽暫停的原因很多，不過因為帽子的因素而暫停的比賽還真的沒幾件，連球評都直呼「很少見」。影片一經PO上網，這場小插曲隨即引起球迷討論。「丟一球帽子就掉一次」的景象， 讓人不禁聯想到日本經典棒球動畫 《棒球大聯盟》主角茂野吾郎，網友也紛紛留言戲稱李超是「茂野吾超！」、「吾郎是你？」
時間回到九局下半，龍隊喊了一個暫停，只見李超神色微妙地看向休息室，身後圍過來的隊友一臉困惑，接下來連總教練葉君璋也上場一探究竟，現場比賽暫停。在知道是因為帽子的因素後，竟然就在場上問起了帽子的尺寸，讓球評不禁開完笑道：「總教練帽子應該直接給他」，笑果十足。
這場龍象大戰鏖戰近四個小時，打完正規九局依然是3：3平手，進入延長賽突破僵局制，雙方你來我望，終場以4:4握手言和。
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