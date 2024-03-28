營運困境、後浪搶市！PChome的未來在哪？頻傳倒閉還能重振雄風嗎

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一名網友昨（27）日於社群平台上以「內線消息PChome近期倒閉」為題，匿名發文稱PChome應該將於近幾日宣布倒閉，於林口花了幾10億蓋倉儲，生意都被蝦皮搶走。內文更提到，PChome24h到貨真的很好用，但僅此而已，且虧損也非1天2天。
消息一出，網家於今（28）日大動作發布重訊澄清，個別自媒體無端造謠，於諸多社群平台發布不實內容，並經其他網友二手傳播，造成公司極大負面影響，嚴重損害聲譽，公司運營及資金運用一切正常，財報均為公開資訊，現金水位充足且資金運用無虞，呼籲大眾明辨是非，切勿轉傳不實言論，網家也持續蒐證中，將保留對相關謠言散布者的法律追訴權。
昔日的電商巨艦 歷經多次轉折卻步步挫敗
回顧PChome過去可謂「一手好牌」，於2000年6月率台灣網路界之先，開啟電商事業，首創24小時快速到貨服務，樹立台灣電商新標竿，是第一家台灣上市櫃電商公司，也因此被推上業界神壇，一直到2016年，都還領先momo，穩坐「全台第一網購業者」寶座。至此之後，網家步步轉折、步步挫敗，昔日的電商巨艦，開始家道中落。
2017年，PChome與蝦皮開戰，雙方為這場「關鍵戰役」投注龐大資源，據悉，金額以數十億台幣計算，歷經2年的時間，PChome元氣大傷，營運走向下波；2018年，momo購物「黃雀在後」，默默的以累計營收新台幣420億的亮眼表現，成為全台最大的B2C購物網，超越PChome；2020年起，連續2年疫情大爆發，在電商業者吃飽疫情紅利之際，PChome卻面臨諸多網友指責使用者介面不夠友善、價格不優惠、送貨時間嚴重延遲等，還曾被譏笑「240h到貨」，甚至2021年三級警戒時因出貨流程卡倉，被競爭對手momo趕超雙倍營收，隔年第一季繳出22年來首度負成長成績單。
當時，PChome董事長詹宏志宣示，若獲利無法改善，身為董事長的他薪水歸零、執行長則砍半，豈料，不到2週的時間，執行長蔡凱文閃辭，其他高層也接連出走，人事地震頻傳，公司內部軍心難穩，即使最後由擁有亮眼經歷的年輕執行長張瑜珊接下燙手山芋、力挽狂瀾，PChome營運仍遲遲未見起色。
電商兩樣情！PChome去年虧掉半個股本 momo營收獲利雙創高
PChome近2年深陷營運困境，去（2023）年每股虧損5.01元，等於虧掉半個股本之多，導致市場負面傳聞滿天飛。不同於PChome的挫敗，momo富邦媒2023營收獲利登頂，每股盈餘15.1元，經營團隊預期今年營收成長會比去年更好，等同再創佳績，未來將繼續投資發展新事業引擎，以帶動更高的獲利成長。
如今momo的地位已非任何一家台灣零售集團可輕鬆擊敗，再者，亞洲零售電商酷澎（Coupang）更是在進軍台灣後異軍突起，PChome可說是「內憂外患、腹背受敵」，去年啟用A7物流中心，每月新增高達3000萬元的費用，更為公司增添不利因素。近3、4年，市場時不時傳出網家尋找新買家的消息，剛砸7.8萬投資Yahoo台灣的統一集團，先前也被媒體追問是否有考慮投資PChome，董座羅智先表示「不要開玩笑，人家詹先生好好的在營運」，為PChome闢謠。
然而，公司倒閉、出售傳言愈演愈烈，反映出市場的擔心與日俱增，究竟PChome的未來到底在哪？各界都在好奇昔日王者如何做出「最好的選擇」。