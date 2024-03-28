越南青年打頭陣！2024新北市多元文化節登場 為期一個月活動豐富
2024新北市多元文化節自3月30日至4月27日辦理，今年以「舞島動起來」為主題，集結各島國最富特色的音樂、舞蹈及美食，並串聯中和華新街「緬甸新年祈福活動」及汐止夢想社區「印度文化推廣活動」進行為期一個月的多元文化活動。藉由音樂、舞蹈、市集、講座、小旅行、體驗等活動，邀請青年學子共同參與，呈現精彩繽紛的新北文化活力。
國際中心賴正琳／綜合報導
新北市文化局長張䕒育表示，新北市推動多元平權，除了關注實質的照顧，也追求精神的價值與分享，不因身分、年齡、性別、地域、族群、身心障礙等原因產生落差。為了讓更多不同背景的青年學子有機會參與新北多元的慶典活動，今年特別邀請中華科技大學越南籍餐旅管理系的師生們來設攤，用越南國民美食及熱情的越南舞蹈，讓更多人認識、瞭解自己的母國文化。
目前擔任中華科大餐旅系越南籍通譯老師文紅詩，24歲大學畢業後就來台留學，這次特別帶著來台學習餐飲及管理的越南青年，一起動手做咖哩雞面線、越南春捲及法國麵包等家鄉美食，除了展現料理手藝外，也能解鄉愁。活動現場也設置世界樂舞服裝體驗攤位，讓民眾可以身穿異國服飾走逛市集，跟著表演舞者一起舞動，身臨其境感受特色文化風情。
2024新北市多元文化節「舞島動起來」，將於3月30日在板橋435藝文特區熱烈登場。喜歡異國風的市集及美食，想欣賞多國舞蹈的民眾，記得預留時間來參加。更多資訊請至新北市文化局網站 (https://www.culture.ntpc.gov.tw/) 或「2024新北市多元文化節」網站(https://www.multiculturalntpc.tw/) 查詢。