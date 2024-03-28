涮乃葉、千葉火鍋對手出現了！老饕吃這間飽到吐：559元水準太高

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然有草莓大福吃到飽！真的是太佛了」、「草莓大福很好吃喔！前幾天也有去」、「這家真的超級讚，他們有很多聯名合作的buffet餐點，真的超厲害」、「這家真的是我近期的最愛耶！便宜又好吃」、「全台只有一家真的很可惜，這種品質太適合拓店了」。
「吉哆火鍋百匯」最低559元吃到飽！老饕封「被火鍋耽誤的buffet店」
事實上，這家吉哆火鍋百匯，就是錢都餐飲集團的連鎖品牌，在2020年創立，結果就正巧碰到新冠疫情，一路走來挺過後，在近一年開始展露頭角，目前全台灣只有一家分店位於新北市板橋區，平日中午價格559元就能吃到飽；平日晚上價位則是599元；假日晚上都是629元。
吉哆火鍋百匯最大的特色不僅是用便宜價格就能火鍋+自助吧吃到飽，最厲害的該店家的自助吧經常與各餐飲業合作，把實際品牌的食物搬進店面，像是過去跟「派克雞排」、「師園鹹酥雞」、「魏姐包心粉圓」、「義豐冬瓜茶」、「金峰滷肉飯」、「鬍鬚張滷肉飯」等等一起合作過，每隔一段時間就會有新的自助吧菜色，讓來用餐的客人，不儘可以吃到滿滿的火鍋料任選，還能吃到聯名合作的自助吧，獲封是「被火鍋耽誤的buffet店」。
「吉哆火鍋百匯」真實評價曝光！對尬同價位千葉火鍋、涮乃葉
仔細看「吉哆火鍋百匯」的Google評價，斬獲高達4.4顆星的評價，不少老饕朝聖過後紛紛表示「平價火鍋吃到飽的首選，559能吃到這麼優質的自助吧非常划算」、「異業合作的餐點蠻厲害的，結果反而是火鍋吃的少哈哈哈」、「自助區種類很多，熟食區許多合作的東西真的好好吃，一定會二訪」、「升級版的千葉火鍋，自助吧表現太出色了」、「希望全台都可以展店，水準很高的一家火鍋店」。
然而以「吉哆火鍋百匯」最低價格559元吃到飽來看，對比同價位的千葉火鍋549元吃到飽、涮乃葉平日午餐「安格斯牛方案」平日午餐600元來看，涮乃葉是以蔬食為本體，在價位以及自助吧提供上面略輸其它兩家，而千葉火鍋的形式跟吉哆火鍋百匯相似，只不過吉哆火鍋百匯的自助吧熟食區還提供許多「聯名食物」，而千葉火鍋則是走自煮烹調的部分，相對吉哆火鍋的高級感又更高一些，最便宜價位才多千葉火鍋10元，看過推薦都會想讓人去吃吃看。
目前吉哆火鍋百匯正好從3月27日起開始「亞洲美食節」的活動，店內自助吧再度異業合作許多大品牌，包括「韓國一隻雞」、「彭園」、「滿哥甜品坊」、「皇泰泰」等等，各種知名餐點都能在自助吧看到，下回如果有到新北板橋的老饕，不妨可以朝聖看看囉！
📌店名：吉哆火鍋百匯
📌地址：新北市板橋區文化路二段181號
📌電話：02-22529416