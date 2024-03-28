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貴婦奈奈憔悴被拍！防寒大衣疑為知名大牌　一件價格太嚇人

▲貴婦奈奈現身穿的禦寒外套，疑似是名牌精品，一件要價不菲。（圖／貴婦奈奈臉書）
▲貴婦奈奈現身穿的禦寒外套，疑似是名牌精品，一件要價不菲。（圖／貴婦奈奈臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

百萬部落客、作家貴婦奈奈（本名蘇陳端）5年多前被踢爆與男友父子黃博健、名醫黃立雄成立的醫美診所惡性倒閉，3人捲款近10億元逃往加拿大，近日貴婦奈奈被狗仔目擊現蹤加國東部的小城，身揹詐欺通緝犯身分的她，被形容憔悴受訪，不過網友發現貴婦奈奈所穿的大衣疑似是名牌，一件要價10萬新台幣。

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貴婦奈奈被拍到去超商採買、等公車，身上都穿著一件褐色毛呢外套，不少眼尖的網友發現，應該是義大利名牌Max Mara的經典泰迪熊大衣，貴婦奈奈穿的是短版，官方網站標價一件約10萬元新台幣，不過貴婦奈奈擁有的不一定是正品，也有可能是當初從台灣打包過去的其他品牌外套。

▲貴婦奈奈穿的外套與Max Mara的泰迪熊短版大衣幾乎一模一樣。（圖／Max Mara官方網站）
▲貴婦奈奈穿的外套與Max Mara泰迪熊短版大衣幾乎一模一樣。（圖／Max Mara官方網站）
據《鏡週刊》報導，貴婦奈奈除了替自己喊冤，沒有吸金也沒有詐騙，希望司法查明真相，也哽咽自爆被黑道追捕，並透露在加國生存不易，逃亡5年天天吃超商即期品，零下低溫沒多餘預算開暖器，只能裹著大衣、圍巾睡覺，凍到手腳都無感，很怕會需要截肢，平時四處找打工機會，與黃博健發傳單、當清潔工或開Uber，直到有工作簽證，才以原本的專業加入某新創公司培訓團隊。

外逃通緝犯被媒體發現行蹤，而不是調查局，法務部長蔡清祥於昨（27）日被問及此事回應，如果通緝犯在外國被發現，法務部會透過司法互助管道，委請國外的司法單位協助，將通緝犯緝拿到案並遣送回國，以接受我國法律的制裁。

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