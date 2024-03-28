恐怖影片曝光！民宿老闆3槍轟數發部 怒喊「不是死就是關」
數發部今（28）日上午突然遭到54歲張姓男子連開3槍，導致大門當場碎裂，警方獲報後立即趕抵現場逮人，並起獲1把霰彈槍及1把改造短槍。稍早開槍現場畫面也曝光，只見張男一進入大門，就先先對空鳴槍又朝天花板開槍，嚇得現場人等紛紛逃竄，最終還有一名女子呆在門口，張男將其驅離後，對著大門轟最後一槍，最終停留在原地，任由警方逮捕。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，張男27日晚間先開車北上至板橋一間汽車旅館投訴，今日上午前往數發部朝大門連開3槍。警方獲報趕至現場時，張男已將槍枝及隨身包包放置地上，任由警方上前逮人，並查獲1把霰彈槍、1把改造手槍，以及5顆霰彈槍子彈、2個短槍彈匣，隨後將人帶回警局訊問。張男供稱，犯案用槍枝是4年前透過網路廣告購買，警方認為說詞推託，將在追查槍枝來源。
今早事發前，張男還在臉書發長文痛罵政府並預告犯案，更自詡為「流星」，開頭寫著「看到這篇文章時，我不是死就是關！」，並怒批「數發部為台灣做了甚麼？只會幫你們這個無能的政府做內宣！」、「你們只會掏空台灣的錢，還會做甚麼?」、「我做的事情，可能會被蓋住，也有可能只報導個一晚! 那又如何？做不了恆星，那就做一顆流星也無所謂！」