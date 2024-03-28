寶林茶室食物中毒風暴擴！掀百貨美食街衛生疑慮　信義遠百發聲了

寶林案遠百與大食代受關注　原來是開啟百貨美食街華麗升級的推手

▲遠百2011年引進大食代，打造復古懷舊的主題式美食街，堪稱是台灣百貨美食街與美食廣場華麗升級的推手。（圖／取自大食代臉書官網）
▲遠百2011年引進大食代，打造復古懷舊的主題式美食街，堪稱是台灣百貨美食街與美食廣場華麗升級的推手。（圖／取自大食代臉書官網）

記者許家禎／台北報導

寶林食物中毒案造成2死，許多人受害甚至住進加護病房，不過寶林承保的國泰產險因為未繳保費，受害者恐求助無門，希望全落在遠百A13與美食廣場大食代的保險上，遠百與大食代頓時成為鎂光燈焦點。而說起遠百與大食代的合作，可說是強強聯手，打造復古懷舊的主題式美食街，破除原本的刻板印象，是台灣百貨美食街與美食廣場華麗升級的推手。

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北市寶林茶室食物中毒案件已有2人送醫不治，北市府查詢寶林的保險狀況，結果發現疑似在去（2023）年就到期。國泰產險回應，經查寶林投保的國泰產險公共意外責任險及產品責任險自去年10月1日起已無效，等於寶林可能沒錢可賠償，希望全落在遠百A13與美食廣場大食代上。北市府今（28）日也與遠百和大食代討論，檢視所有保單理賠範圍是否能涵蓋。

消費者關注寶林案的同時，遠百與大食代的合作起源再度引發討論，原來部份遠百的美食街是由大食代所經營的！「foodrepublic大食代」是來自新加坡Bread Talk集團，希望打造全台最具特色的台灣復古老街氛圍美食廣場，結合在地著名小吃，並引進世界各地經典美食，目前遠百體系中有大食代的包括板橋大遠百、台中大遠百、遠百信義A13與新竹大遠百等。

過去百貨公司美食街，幾乎是人人逛街後補充體力必到的地方，但因為要跟百貨內的餐廳有所區別，美食街通常標榜平價與快速，裝潢自然也是中規中矩，消費者常常吃完後馬上就離開，也沒有什麼特別的印象，但大食代希望顛覆這樣的刻板印象，從整個美食街環境著手，打造50年代台灣老街的主題風格，讓消費者吃頓飯也能歷經懷舊之旅。

Bread Talk集團創辦人郭明忠擅長將美學概念融入餐飲，後來大食代陸續在新加坡、香港與馬來西亞拓點，遠東百貨董事長徐旭東看好這樣的飲食空間型態，2011年引進台中大遠百與板橋大遠百，成為台灣首家主題式美食廣場，且開幕後引發好評，50年代的裝潢與擺設，像是古樸磚瓦、木造老房、三輪車、古早零食、板凳、花窗，全都喚起消費者共鳴，更能成為一家大小的食趣話題。

由於遠百董事長徐旭東打造百貨公司，力求創新與跳脫舊思維，再加上他本人也很喜歡這種50年代的懷舊感，看好餐飲空間商機，板橋大遠百與台中大遠百美食廣場一炮而紅，也開啟台灣百貨美食街、美食廣場的華麗轉身，扭轉過去美食空間舊有觀感，提供消費者視覺、觸覺、聽覺、味覺、感覺五感兼備的用餐體驗。

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