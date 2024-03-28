寶林案遠百與大食代受關注　原來是開啟百貨美食街華麗升級的推手

我是廣告 請繼續往下閱讀
消費者關注寶林案的同時，遠百與大食代的合作起源再度引發討論，原來部份遠百的美食街是由大食代所經營的！「foodrepublic大食代」是來自新加坡Bread Talk集團，希望打造全台最具特色的台灣復古老街氛圍美食廣場，結合在地著名小吃，並引進世界各地經典美食，目前遠百體系中有大食代的包括板橋大遠百、台中大遠百、遠百信義A13與新竹大遠百等。
過去百貨公司美食街，幾乎是人人逛街後補充體力必到的地方，但因為要跟百貨內的餐廳有所區別，美食街通常標榜平價與快速，裝潢自然也是中規中矩，消費者常常吃完後馬上就離開，也沒有什麼特別的印象，但大食代希望顛覆這樣的刻板印象，從整個美食街環境著手，打造50年代台灣老街的主題風格，讓消費者吃頓飯也能歷經懷舊之旅。
Bread Talk集團創辦人郭明忠擅長將美學概念融入餐飲，後來大食代陸續在新加坡、香港與馬來西亞拓點，遠東百貨董事長徐旭東看好這樣的飲食空間型態，2011年引進台中大遠百與板橋大遠百，成為台灣首家主題式美食廣場，且開幕後引發好評，50年代的裝潢與擺設，像是古樸磚瓦、木造老房、三輪車、古早零食、板凳、花窗，全都喚起消費者共鳴，更能成為一家大小的食趣話題。
由於遠百董事長徐旭東打造百貨公司，力求創新與跳脫舊思維，再加上他本人也很喜歡這種50年代的懷舊感，看好餐飲空間商機，板橋大遠百與台中大遠百美食廣場一炮而紅，也開啟台灣百貨美食街、美食廣場的華麗轉身，扭轉過去美食空間舊有觀感，提供消費者視覺、觸覺、聽覺、味覺、感覺五感兼備的用餐體驗。