立委批蘇貞昌承諾蓋「兒童未來館」跳票！文化部駁斥稱模型已展示
國民黨立委葉元之今（28）日針對前行政院長蘇貞昌在2018年競選新北市長時，曾承諾要蓋「兒童未來館」給兒童一個大禮，宣布2030年完工，但過了6年該用地成了最貴機車停車場，直批都被騙了。對此，文化部長史哲回應不清楚相關說法。文化部則在今日下午發出新聞稿，強調「國家兒童未來館已經在路上」，去（2023）年11月已完成建築師徵選，競圖作品及模型也在去年底於板橋火車站公開展示，預計明年底完成工程招標。
記者魏妤庭／台北報導
關於外界關心國家兒童未來館進度，文化部表示，去年11月已完成建築師徵選，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與日本伊東豊雄建築設計事務所共同進行規劃設計，目前各項規劃設計工作積極進行中，預訂明年底完成工程招標。
文化部指出，兒童未來館位於新板特區黃金地段，過去一直由新北市政府借用作為停車場，在前行政院長蘇貞昌任內正式拍板板兒童未來館計畫，2023年1月核定擴增總經費為165億元，並親自主持召開17場籌建會議、行政院召開11次相關部會溝通協調會議，以完善建設兒童未來館目標。
文化部表示，去年依計畫期程完成建築師徵選，展開規劃設計中，競圖作品及模型也在去年底於板橋火車站公開展示。當時的代理事長、新北市副市長劉和然出席建築師徵選成果發表會時，特別感謝蘇貞昌定新板特專三區作為國家兒童未來館。並指出，在建築師徵選出爐以後，也代表這個建設跨出一大步，「新北市、板橋一定是受惠最多的，新北市一定全力配合，責無旁貸，中央地方全力合作」。
最後，文化部強調，期盼這個屬於孩子的建築，可以真正如同孩子們一般單純的成長，為所有孩子建構一個屬於他們的空間，也為台灣、新北市建立一個新的文化地標。