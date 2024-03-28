謝忻吃完寶林曬「翻滾畫面」報平安！遭怒轟道歉了：很對不起
寶林茶室爆發集體食物中毒案，目前已經造成2人死亡，並有多人送醫。女星謝忻昨（27）日在社群發文表示，自己上禮拜才去過寶林茶室，引來網友們關心身體狀況，對此，她特別曬出影片回應，輕鬆詼諧的方式卻引來網友不滿的批評聲浪。
記者吳昕蓓／綜合報導
謝忻昨日在社群平台Threads回應外界的擔心，「狀況應該還算不錯，但是精神狀況差不多要送醫了。」並附上她在草地上翻滾的影片，看起來心情不錯，然而卻有網友怒轟她搞不清楚狀況，認為還有人在裝葉克膜和死神拔河，「發這種影片有在尊重這些家屬嗎？」
今（28）日謝忻再度發文道歉：「如果我在東京發的影音（發瘋在地上翻滾）有不尊重到食安問題的家屬們，我道歉！！！sorry真的很對不起寶林茶室的受害者家屬。我的隨性跟自私影響到你們了，希望大家都平安。」
然而謝忻似乎氣憤難平，又發文表示：「我昨天在新宿晨跑跑得很快樂，也是不尊重！對不起，我在新宿晨跑不應該快樂！大家趕快順便檢舉我的IG，因為我剪了一支晨跑的影片，而且影片裡的我太快樂了」，並在最後強調自己氣爆，但不敢表現出來，引來不少粉絲為她加油打氣。
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