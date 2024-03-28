寶林茶室食物中毒風暴擴！掀百貨美食街衛生疑慮　信義遠百發聲了

寶林食安事件！遠百A13、大食代保險能賠嗎？兩家產險有最新說法

▲寶林茶室向國泰產險投保的保險失效，但信義遠百A13及大食代向國泰產險、新安東京產險投保的公共意外責任險及商業綜合險能否理賠？兩家產險有最新回應。（圖／北市衛生局提供）
▲寶林茶室向國泰產險投保的保險失效，但信義遠百A13及大食代向國泰產險、新安東京產險投保的公共意外責任險及商業綜合險能否理賠？兩家產險有最新回應。（圖／北市衛生局提供）

記者顏真真／台北報導

寶林茶室遠百信義A13店食安事件，已釀成2人死亡、多人重症救治中，不過，由於寶林向國泰產險投保的公共意外責任險及產品責任險未繳保費失效，目前希望遠百信義A13、大食代廣場分別向國泰產險及新安東京產險投保的商業綜合責任險及公共意外責任險能理賠。對此，新安東京產險今（28）日表示，將釐清理賠責任，2天內回覆台北市政府；國泰產險表示，須視此事故是否依保險契約約定涉及遠百責任，進行研議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府今日下午緊急召開記者會說明此事，台北市法務局長連堂凱指出，國泰產險有到府說明，寶林公司去年12月經過國泰產險催告沒繳保費，導致產品責任險及公共意外責任險這2張保單未生效，但府內同仁去稽查後，還是拿出2張保單「產品責任險、公共意外責任險」，衛生局今日會進行開罰，也將提供受害家屬協助，若要提出假扣押或相關法律諮詢，相關費用由法制局承擔。

在寶林2張保單未生效之下，北市府也找了遠東、大食代廣場公司開會，目前遠百信義A13有向國泰產險投保、大食代則向新安東產險投保，會請2家保險公司，在2天之內回覆就這次事故在承保範圍內，做出有利於受害者解釋。

對此，新安東京產險今日僅證實，大食代廣場有投保公共意外責任險，有無食品安全責任險等，基於客戶資料保護無法透露，至於寶林客戶食物中毒能否獲得理賠？新安東京產險表示，會進行理賠責任的釐清，2天內回覆台北市政府。

國泰產險也回覆指出，遠百信義A13所投保的是商業綜合責任險，須視這次事故是否依保險契約約定涉及遠東百貨的責任，進行研議。

不過，有產險主管認為，就像房子出租，遠百信義A13是大房東，大食代是二房東，房客做生意出現客戶糾紛，因為賠不起而要大房東、二房東負責，這是否合理？除非是房子設計不良，房客的客人在房內滑倒、跌倒責任，但食物中毒不是房屋持有人的責任，這理賠可能會有爭議。

另外，寶林向國泰產險投保的兩張保單，因未繳保費而失效，業界認為，若保單已發出，卻因未繳保費而註銷，這要看有無完成法定催繳程序，而且不是口頭催繳就行，還要有書面證明，有沒有催收單等，這些可能會是未來理賠爭點。對此，國泰產險則強調，已向北市府說明過，一切以台北市的說法為準。

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

寶林茶室公共意外、產品責任險真的過期了　國泰產險證實

寶林茶室食安引恐慌！食物中毒保險有沒有賠？專家：先確認3件事

寶林案目前17人受害　北市：住院者慰問金6000元、死亡者10000元

寶林茶室責任險過期半年！薛瑞元：已通知北市府　最重開罰300萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞