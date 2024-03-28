寶林食安事件！遠百A13、大食代保險能賠嗎？兩家產險有最新說法

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在寶林2張保單未生效之下，北市府也找了遠東、大食代廣場公司開會，目前遠百信義A13有向國泰產險投保、大食代則向新安東產險投保，會請2家保險公司，在2天之內回覆就這次事故在承保範圍內，做出有利於受害者解釋。
對此，新安東京產險今日僅證實，大食代廣場有投保公共意外責任險，有無食品安全責任險等，基於客戶資料保護無法透露，至於寶林客戶食物中毒能否獲得理賠？新安東京產險表示，會進行理賠責任的釐清，2天內回覆台北市政府。
國泰產險也回覆指出，遠百信義A13所投保的是商業綜合責任險，須視這次事故是否依保險契約約定涉及遠東百貨的責任，進行研議。
不過，有產險主管認為，就像房子出租，遠百信義A13是大房東，大食代是二房東，房客做生意出現客戶糾紛，因為賠不起而要大房東、二房東負責，這是否合理？除非是房子設計不良，房客的客人在房內滑倒、跌倒責任，但食物中毒不是房屋持有人的責任，這理賠可能會有爭議。
另外，寶林向國泰產險投保的兩張保單，因未繳保費而失效，業界認為，若保單已發出，卻因未繳保費而註銷，這要看有無完成法定催繳程序，而且不是口頭催繳就行，還要有書面證明，有沒有催收單等，這些可能會是未來理賠爭點。對此，國泰產險則強調，已向北市府說明過，一切以台北市的說法為準。
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