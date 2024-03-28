日職開季分析／山本由伸出走洋聯霸主地位不保！軟銀暴力打線出擊

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歐力士猛牛
以投手戰力出眾的歐力士，在上賽季拿下洋聯冠軍時，和位居第二的千葉羅德有15.5場的勝差，顯見實力完全在不同檔次。也因此，雖然2024年賽季失去兩大主力輪值，吞下164局拿下16勝的山本由伸、130.1局收下11勝的山崎福也，但外界仍然對歐力士實力有一定信心。
投手陣中有宮城大彌、山下舜平大等年輕淺力股，同時也在休賽季補進西川龍馬。另一方面，日本媒體也指出二年級生齋藤響介、曽谷龍平和三年級生椋木蓮會是接替輪值的主要人選之一。
綜觀而言，投手戰力減弱的歐力士，並不是因為有多位明星級投手而被看好，更多的是他們團隊培養、使用投手的能力，因此在打線、野手方面沒有出現太多變化的狀況下，對於洋聯冠軍還是有一定競爭力。
福岡軟銀鷹
相對於歐力士，軟銀鷹的缺點恰巧正是年輕投手的養成，在千賀滉大前進美職紐約大都會隊投出亮眼成績後，失去王牌的軟銀鷹在2023年賽季的自責分率來到洋聯倒數第二，僅次於樂天金鷲，更不用說多位主力輪值也都是有一定資歷的老將，今年穩定性可能更待考驗。
不過另一方面，軟銀鷹的打線則在休賽季有大幅度的補強，簽下此前傳出性暴力醜聞的山川穂高，再加上從讀賣巨人交易來的洋砲Adam Walker，加上陣中的近藤健介、柳田悠岐和中村晃，說是洋聯最可怕的打線也不為過，對於洋聯龍頭席位虎視眈眈。
埼玉西武獅
在山川穂高轉戰軟銀鷹後，西武獅的打線雖然簽下了在大聯盟累積114轟的洋砲Chris Aguila，但在其他位置並未有太大補強，進攻火力會是新賽季一大堪憂。
反觀，西武在投手陣容方面相當精實，輪值中有高橋光成、平良海馬與今井達也等相當優質的戰力。中繼部分，選秀第一指名選進左投武内夏暉，並透過和軟銀鷹的交易案補償中，選進甲斐野央，新賽季的投手表現將會是決定西武獅戰績的關鍵。
千葉羅德海洋
日本媒體認為，千葉羅德上賽季可以拿下洋聯第二，更多的是倚靠教練團策略，而非實力。羅德在打線方面相當倚賴洋砲發揮，休賽季留下了全壘打王Gregory Polanco，並補進了前橫濱洋砲Neftali Soto，不過他近年表現也下滑頗多，和初來日職首年就敲出41轟的表現大相逕庭。
投手方面，有兩位去年拿下超過10勝的投手，分別是小島和哉、種市篤暉，不過整個輪值中只有4位投球局數超過百局，更多倚靠的是中繼、後援表現。值得一提的是，健康復原的「令和怪物」佐佐木朗希在新賽季能夠為球隊投下幾場勝投，也備受外界期待。
日本火腿鬥士
已經連續兩年坐在爐主席上的日本火腿鬥士，在今年遷換到新球場後，也展現試圖一改萎靡不振的氣勢。簽下了上賽季拿下11勝的歐力士主力先發之一山崎福也，並補進美職資深洋投Drew VerHagen，即便失去了王牌上澤直之，先發投手戰力依然強悍。
不過野手方面，仍然要為日本火腿打上一個問號，由於充滿年輕球員，在打擊、防守端仍需要時間，尤其像清宮幸太郎、野村佑希還有萬波中正等人，都是相當有潛力的未來之星，只能期許他們在監督新庄剛志的培養下有所成長。
東北樂天金鷲
最後，則是遭到不少日本專業球評看衰的樂天，本賽季在投手端可說是遇到難關，王牌救援投手松井裕樹加盟美職聖地牙哥教士隊，甚至還在首爾開幕戰上直面對決了大谷翔平。
另外，牛棚大將安樂智大也因為傳出霸凌案件而離隊，逼得則本昂大必須轉任終結者，也讓人期待效果如何。總論而言，相比其他球隊，樂天在戰力方面有不少弱勢，在洋聯中的首要目標，可能就是力求不要坐上爐主席位。
日職洋聯各隊戰力評比
正如同開頭所述，歐力士、軟銀會是洋聯霸主的主要競爭者，雖然歐力士團隊管理能力優、投手戰力齊全，但連續3年拿下澤村賞的山本由伸出走，影響實在難以忽視不計，並且，軟銀鷹暴力打線的穩定性也更讓人期待。
另一方面，憑藉穩定的先發投手戰力，西武、羅德應該會是的洋聯中堅份子，經過休賽季補強的日本火腿也有可能異軍突起，而沒有意外的話，運氣實在不佳的樂天則較有可能會落在洋聯的後段班。
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