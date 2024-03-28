小林製藥紅麴風波！日媒驚爆「工廠去年已關閉」 大阪市府難核實
日本傳出多人因食用小林製藥的紅麴保健食品後，引發腎臟疾病甚至死亡案例，當局已針對相關產品進行緊急回收，但食安風波仍在擴大。有日本媒體指出，小林製藥在大阪的工廠實際上在去年就已經關閉，因此大阪市政府無法針對當時的衛生條件與製造狀況進行核實，目前只能尋求與其它地方政府合作展開調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
小林製藥的紅麴保健食品風波越演越烈，疑似死亡案例已增至4人，根據日媒《MBS NEWS》報導，由於小林製藥總部位於大阪市，事件爆發第一時間小林製藥社長小林昭弘就在大阪市召開記者會致歉，並在報告稱，消費者健康受損的狀況，主要集中在紅麴膽固醇去年9月以後生產批次的服用者，研判產品可能是從這一時期開始，含有引發問題的可疑成分。
然而根據日媒調查，小林製藥在大阪的工廠於去年12月早已關閉，因此大阪市府在要求小林製藥提供關於健康損害、紅麴銷售狀況、原因調查及紅麴原料製造工程等4項報告時，無法針對取得的相關資訊進行審核與證實，且由於設備已搬遷至和歌山縣，現在大阪市府只能尋求與和歌山縣的合作，進一步展開調查。
小林製藥自3月22日公布消息之後至今股價約下跌20%，今日召開的股東大會上諸多股東憤怒批評，「公司的處理速度太慢了」，日本首相岸田文則表示，已經收到最新的案件相關報告，當務之急是查明原因，之後將考慮採取一切必要措施來防止問題再次發生。