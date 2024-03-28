元城建設20週年特展 「南屯好派」邀您體驗南屯文化底蘊

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今天的開場前記者會，台中市副市長鄭照新、文化局長陳佳君及市議員劉士洲及朱暖英等人都應邀先睹為快，對於元城建設支持藝術家整合南屯老街的文化、地景與歷史，並透過影音、科技及互動方式，帶領民眾深入老街探訪南屯發展軌跡，文化局長陳佳君相當肯定。她強調，這種特展所費不貲，企業有眼光，也願意承擔社會責任去推動，文化局樂見其成。
這項展覽有三大主題，各有特色與趣味。以「超級傳統派-迎眾神」展區為例，將帶領民眾走入南屯信仰中心的萬和宮、犁頭店福德祠、文昌公廟等，聆聽有趣的歷史小故事，並將傳統與現代科技相結合，透過互動式銀幕與大家手機裡的LINE，不用走入廟宇中也能直接求籤賜福，獲得專屬的籤詩和平安符，是屬於南屯獨特的宮廟文化。
在「好學不倦派-閱南屯」展區裡，隱藏著南屯豐富的歷史與文化，將帶領民眾直接走進最派、最chill的閱讀空間，現場除了有包含臺中的旅遊美食等南屯相關書籍刊物和影片進行展示，也特別以南屯溪流域主要五大變化圖，用疊圖方式呈現，讓觀者清楚看到南屯溪這幾年來的變化，並引導民眾一同閱讀黃金鯪鯉的神話傳說，深入了解它如何翻轉南屯土壤。
「很愛逛街派-看百工」展區，彷如將南屯老街搬進展場，例如知名的三角街仔，屹立五十餘載的萬和路，以及催生出的林金生香、阿有麵店、光裕西服、富記香舖等名店赫然在列，沿著展場設立的店家一一迺街，便能一窺這些努力為南屯塑造出充滿活力街景的商家，為臺中市的繁榮所付出的努力。
擁有甲級營造廠的元城建設自成立以來，以負責、誠意、踏實、信任的品牌特性為基石。本次舉辦「南屯好派」展覽的場址，便是元城下半年即將推出的南屯黎明路新案基地，鎖定注重居住品質的換屋族、及想一次購置到位的客群，希望能透過本次展覽，與周邊鄰里共好、並讓大家對這塊土地的發展有所瞭解，進而期待未來即將出現的嶄新面貌。