吳淡如臉書被禁貼照10年！「24種原因」都可能違反《社群守則》

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《NOWnews》實際查看臉書的《社群守則》，文中提到，如果屢次警告仍持續發佈違反的內容，Meta 會停用帳號，累計達 5 次，會限制 30 天內不得建立內容，或移除帳號。但若違規行為的情節重大，像是發佈兒童性剝削內容。只要發生一次就會停用帳號。
而違規紀錄可能會導致以下限制，目前看到最多就是30天，還沒有看到長達10年的禁令。
1 次：會收到警告。
2 至 6 次：會在限定時間內限制不得使用一些功能，例如在社團中發佈貼文。
7 次違規紀錄：會被限制 1 天不得建立內容，其中包括發佈貼文、留言、建立粉絲專頁等等。
8 次違規紀錄：會被限制 3 天不得建立內容。
9 次違規紀錄：會被限制 7 天不得建立內容。
10 次以上違規紀錄：會被限制 30 天不得建立內容。
《社群守則》中羅列了6大類24種原因都有可能會違規：
🟡暴力和犯罪行為：暴力和煽動仇恨、危險組織和人物、預謀傷害和宣揚犯罪、管制商品和服務、詐欺和欺騙
🟡用戶安全：自殺自殘和飲食失調、兒童性剝削虐待和裸露、成人性剝削、霸凌和騷擾、人口剝削、侵犯隱私權
🟡令人反感的內容：仇恨言論、血腥暴力內容、成人裸露和性行為、成人性誘惑和色情露骨的用語
🟡誠信和真實性：帳號誠信和真實身分、垃圾訊息、網路安全、不實行為、錯誤資訊、設為紀念帳號
🟡尊重智慧財產權：智慧財產權
🟡內容相關要求和處置：用戶要求、對未成年人的額外保護措施