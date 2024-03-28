一堆三重人上班遲到！台北橋機車道塞爆「汽車全空」　北市曝原因

吳淡如臉書被禁貼照10年！「24種原因」都可能違反《社群守則》

▲吳淡如在粉絲專頁Po文，擁有40萬粉絲、被臉書認證有藍勾勾的「吳淡如」粉專無預警的被限制發圖10年之久 ，讓她不解發文「當機也不是這樣玩的吧」。（圖／翻攝自吳淡如FB）
▲吳淡如在粉絲專頁Po文，擁有40萬粉絲、被臉書認證有藍勾勾的「吳淡如」粉專無預警的被限制發圖10年之久 ，讓她不解發文「當機也不是這樣玩的吧」。（圖／翻攝自吳淡如FB）

記者周淑萍/綜合報導

知名作家及主持人吳淡如今在粉絲專頁「吳淡如每周一文」Po文提到，擁有40萬粉絲同時被臉書認證有藍勾勾的「吳淡如」粉專被限制分享照片3648天，等於是10年之久 ，讓她不解發文「真是世界奇觀，當機也不是這樣玩的吧」，吸引大量粉絲留言出對策。《NOWnews》詢問Meta台灣官方，可能被禁長達10年的原因為何？目前尚未有回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳淡如粉絲專頁無預警的遭臉書限制發照片，且一口氣被禁了10年之久，從截圖中可以看到吳淡如被通知是違反《社群守則》，但詳細被禁的原因並不清楚。有粉絲留言提到可能是「盜用狂檢舉正版，就可能會發生」，吳淡如本人親回「聰明人應該講出原因了」，從留言中可以看到持續正在和臉書進行申訴。

▲吳淡如主粉專被官方限制禁止發任何照片，期限為10年。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如粉專被臉書官方限制禁止發任何照片，期限為10年。（圖／吳淡如臉書）
《NOWnews》實際查看臉書的《社群守則》，文中提到，如果屢次警告仍持續發佈違反的內容，Meta 會停用帳號，累計達 5 次，會限制 30 天內不得建立內容，或移除帳號。但若違規行為的情節重大，像是發佈兒童性剝削內容。只要發生一次就會停用帳號。

而違規紀錄可能會導致以下限制，目前看到最多就是30天，還沒有看到長達10年的禁令。

1 次：會收到警告。

2 至 6 次：會在限定時間內限制不得使用一些功能，例如在社團中發佈貼文。

7 次違規紀錄：會被限制 1 天不得建立內容，其中包括發佈貼文、留言、建立粉絲專頁等等。

8 次違規紀錄：會被限制 3 天不得建立內容。

9 次違規紀錄：會被限制 7 天不得建立內容。

10 次以上違規紀錄：會被限制 30 天不得建立內容。

▲臉書（Facebook）、instagram於4日晚間驚傳大當機。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書社群守則羅列了6大類24種原因都有可能會違規。（圖／美聯社／達志影像）
社群守則》中羅列了6大類24種原因都有可能會違規：

🟡暴力和犯罪行為：暴力和煽動仇恨危險組織和人物預謀傷害和宣揚犯罪管制商品和服務詐欺和欺騙
🟡用戶安全：自殺自殘和飲食失調兒童性剝削虐待和裸露成人性剝削霸凌和騷擾人口剝削侵犯隱私權
🟡令人反感的內容：仇恨言論血腥暴力內容成人裸露和性行為成人性誘惑和色情露骨的用語
🟡誠信和真實性：帳號誠信和真實身分垃圾訊息網路安全不實行為錯誤資訊設為紀念帳號
🟡尊重智慧財產權：智慧財產權
🟡內容相關要求和處置：用戶要求對未成年人的額外保護措施

38婦女節全台女性購屋比逾48%創新高　吳淡如：女人買房為這2條路

吳淡如臉書「被限制10年不能發照片」　她不知得罪誰：世界奇觀呀

Joeman「全款買入」東京房！地區引發熱議　認了早被吳淡如警告

吳淡如談以馬內利虎媽：贏在起跑點沒用！點破「將來感謝我」迷思

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞