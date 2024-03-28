關穎被問好友小S節目風波、大S家醜 稱「沒看新聞」還是都說了
時尚名媛關穎、演藝新星洪暐哲今（28）日參加醫美診所開幕活動，以診所名義捐贈100萬元給牛耳文教基金會，關穎表示，希望拋磚引玉能夠鼓勵更多人關注弱勢兒童的教育和成長，正好近日小S被蔡沐妍影射帶節目方向問小孩問題，關穎稱沒看新聞，不過說自己不強迫3個孩子學才藝，至於大S和汪小菲又開戰，她表示：「大家各自可以選擇喜歡的生活方式也沒什麼不好。」
記者楊穎軒／綜合報導
關穎育有2子1女，被問及網紅蔡沐妍帶女兒上小S節目表演才藝，引發媽媽不滿製作單位帶方向提問的爭議，她說：「自己有三個小孩，其實也很鼓勵他們去多嘗試不同方面的興趣跟才藝，但如果只學了一堂就跟我說不喜歡，我其實也會希望他們再嘗試看看才能夠知道自己是不是適合，不強迫他們，也尊重孩子們的本性。」
而好友大S和汪小菲又開撕，關穎表示：「其實大家走到這個年紀，身旁的朋友的確有不少人遇到婚姻的狀況，但我的想法是，只要不影響到小孩，大家各自可以選擇喜歡的生活方式也沒什麼不好。」
洪暐哲去年就有參與牛耳文教基金會舉辦的公益活動，走訪台中、南投 、新竹仁愛之家 、雲林獨居老人的公益救助及一些獨立志工單位，「我還是個新人，能力有限，所以我自己就許下願望，可以活動到哪公益就做到哪！」
24歲洪暐哲坦言醫美體驗不多，但卻讓他覺得很神奇，透露之前拍戲因為鬍子生長速度太快，導演常常喊說不連戲，成為困擾，後來才去做除毛療程，「不用常常刮鬍子節省了好多時間啊！」
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