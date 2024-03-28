「所羅門王」是海賊王粉？董事持股轉讓驚見娜美跟魯夫！

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同一時間，所羅門董事的持股轉讓也受到關注。根據公開資訊觀測站資料顯示，26日董事陳健三（創辦人）與夫人陳呂素玉，兩位贈與持股給陳柏澄之外，也贈與給娜美投資股份有限公司與魯夫投資股份有限公司。
其中，所羅門老董陳健三所申報的500多張中，分別贈與了300張給娜美投資股份有限公司，另有200張贈與魯夫投資股份有限公司。再仔細一查，發現魯夫投資股份有限公司代表人姓名為陳政璉，為老董陳健三的兒子，魯夫公司資本額為2950萬。娜美投資股份有限公司代表人黃廣媄則是陳政璉的配偶，娜美公司資本額615萬。據了解，公司高層常見將股權轉讓給子女兒孫輩，主要是為了節稅之用。
網友驚呼「所羅門王」是海賊王粉嗎？可能是所羅門老董將股權轉讓給子孫輩。PTT上網友還說，「為什麼沒有喬巴投資公司？」、「大老闆們挺會玩的」、「這算航海股嗎？」、「香吉士去哪了」、「有錢人的娛樂就是這麼樸實無華！」、「索隆門」、「當初也是怕太中二才創成所羅門吧」、「找到大秘寶」。
所羅門成立於1973年，專營發電機設備、電子材料、主被動組件、焊接設備及其材料，以歐美電子零組件的專業代理開啟市場。日前輝達GTC大會上，執行長黃仁勳介紹了專為機器人設計的通用基礎模型「Project GR00T」，並在介紹機器人平台Isaac時，秀出台灣3D機器視覺與工業用AI廠商所羅門，激勵所羅門股票大漲，但也因為漲幅過大，被列入處置股。
所羅門2023年營收41.89億元，年減19.95%，EPS 3.11元。2024年前2月營收為4.73億元，年減6.79%。