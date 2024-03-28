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大巨蛋看職棒票根別丟！爽吃Buffet買1送1　寒舍艾美推龍蝦吃到飽

▲台北六福萬怡酒店距離「 台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，飯店內吃到飽餐廳敘日全日餐廳推出憑大巨蛋中華職棒票根，可享平日午餐買一送一，享現切牛排吃到飽等菜色。（圖／六福旅遊集團提供）
▲台北六福萬怡酒店距離「 台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，飯店內吃到飽餐廳敘日全日餐廳推出憑大巨蛋中華職棒票根，可享平日午餐買一送一，享現切牛排吃到飽等菜色。（圖／六福旅遊集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北六福萬怡酒店距離位處舉辦中華職棒35年開幕戰及例行賽的「 台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，飯店內吃到飽餐廳敘日全日餐廳即日起至4月30日，推出「秀出職棒魂」活動，憑大巨蛋中華職棒票根可享平日午餐買一送一。另外，寒舍艾美「探索廚房」則推出龍蝦吃到飽活動，端出各式異國風味打造龍蝦大餐，像是窯烤龍蝦披薩、龍蝦花壽司、干貝龍蝦響米泡飯等，都能無限享用。

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台北六福萬怡酒店距離「 台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，為歡慶大巨蛋首次加入中華職棒盛事，飯店內的吃到飽餐廳敘日全日餐廳選於即日起至4月30日，推出「秀出職棒魂」活動，憑大巨蛋中華職棒票根可享平日午餐買一送一，能暢饗爐烤美國肋眼牛排、紅酒燉牛舌等百道異國星級美饌。

▲到大巨蛋看完中華職棒票根別丟，拿去六福萬怡酒店內吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，平日午餐能有買一送一。（圖／六福萬怡提供）
▲到大巨蛋看完中華職棒票根別丟，拿去六福萬怡酒店內吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，平日午餐能有買一送一。（圖／六福萬怡提供）
另外還推出「2024中華職棒賽事」住房專案，憑大巨蛋職棒賽事票根，比賽日及前後一日入住，即可享有專案優惠價9,199元起，雙人入住13坪豪華客房，享大廳酒吧強棒出擊炸物組合，含棒球調飲兩杯及炸物拼盤，翌日早餐兩客，並適用飯店讀推出的「腳勤人」優惠，即是搭乘台鐵或高鐵票根在15分鐘內抵達六福萬怡，最高可再折抵房價兩千元。

另外，寒舍艾美「探索廚房」則重磅推出「超嗨！龍蝦日」，菜色華麗升級不加價，即日起至4月17日的每週一、三、五，與4月4日至4月7日連假的午晚餐限定。端出各式異國風味打造龍蝦大餐，像是現烤的義式「窯烤龍蝦披薩」、澎派餡料的日式「龍蝦花壽司」與「龍蝦鮭魚卵海鮮丼飯」、飽滿吸附海鮮湯頭精華的粵式「干貝龍蝦響米泡飯」、誘人奶香四溢的「爆炒奶油龍蝦」等，豪邁享受龍蝦饗宴。

▲寒舍艾美酒店的探索廚房即日起至4月17日的每週一、三、五與4月4日至4月7日連假的午晚餐，大器祭出「超嗨！龍蝦日」活動，龍蝦美食吃到飽。（圖／寒舍艾美提供）
▲寒舍艾美酒店的探索廚房即日起至4月17日的每週一、三、五與4月4日至4月7日連假的午晚餐，大器祭出「超嗨！龍蝦日」活動，龍蝦美食吃到飽。（圖／寒舍艾美提供）
凡於預訂用餐時，完成信用卡綁定作業，每位成人賓客可獲得「龍蝦海鮮桶」乙份。此外，寒舍生活App會員獨享天天用餐95折，逢週三直接享85折，最超值。現在加入App成為新會員，加碼再送100元抵用金。

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