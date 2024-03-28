必看！MLB大聯盟開季5大焦點　大谷翔平領亞洲群雄崛起、獨缺台灣

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近年在大聯盟出賽的亞洲球員越來越多，光日籍球員就有創紀錄的12位，韓國籍選手也有5位，其中本季日籍選手大谷翔平、山本由伸，與韓籍選手李政厚都簽下破億美元的大約，但對於山本由伸與李政厚來說，考驗才正要開始，必須證明是符合身價的「真貨」。
山本由伸在休賽季以12年3.25億美元加盟道奇，頂著太平洋聯盟MVP和澤村賞3連霸的聲勢挑戰大聯盟，但在春訓熱身賽的表現卻讓人擔憂，只有首戰表現及格，之後2戰分別遭到芝加哥白襪與西雅圖水手打爆，春訓防禦率高達8.38，且山本由伸在開季擔任韓國首爾系列戰的先發投手，僅投1局就核爆5分，能不能把日職屠殺的成績轉換到大聯盟，值得球迷觀察。
李政厚在休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.3億）加盟舊金山巨人，李政厚也是成為自秋信守後，大聯盟再度有韓籍外野手，且李政厚是韓職培養出來的球員，能否在大聯盟延續實力，將成為大聯盟未來給韓職頂尖打者大合約的指標。
熱身賽時，李政厚擔任巨人隊開路先鋒，繳出打擊三圍0.414、0.485 、0.586的成績，且第2戰就有全壘打演出，更在春訓連5場敲安，好的表現也讓他被大聯盟官網看到，被列為春訓15位表現突出的球員之一。
🔥焦點二：亞洲球員唯獨缺台灣！鄧愷威、鄭宗哲、林昱珉都有機會登頂大聯盟
本季大聯盟亞洲球員唯獨缺少台灣選手，雖然「國防部長」張育成在春訓擁有好手感，十分有機會大聯盟開季，但最終因腹斜肌拉傷確定缺席開季，雖然本季沒有台灣選手在開季時就在大聯盟名單內，但效力於巨人的鄧愷威、海盜的鄭宗哲及響尾蛇的林昱珉都有望在今年上到大聯盟。
25歲的鄧愷威是中華隊經典賽國手，去年季中升上3A，登板17場，戰績6勝5敗、防禦率4.22，在79局投球中，送出96次三振，更在去年11月被巨人放進40人名單，可見鄧愷威是巨人重點培養的新秀。
鄭宗哲去年首度被放進40人名單，今年則是正式參加大聯盟春訓，總計21打數敲出6支安打，包括2支全壘打，有3分打點，打擊率2成86，雖然開季確定從2A出發，但被大聯盟官網評為海盜新秀第9名，更被點名本季有望登頂大聯盟。
效力於響尾蛇的林昱珉，雖今年首度參加大聯盟春訓，僅投0.1局就失5分，便遭球團下放至小聯盟，但仍然在最新的小聯盟農場新秀排行中，排名農場第4號新秀，目前在大聯盟球探報告中速球拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖直球僅有約90英哩，但能夠打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年球界的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
🔥焦點三：大聯盟為加快比賽！不甩球員工會抗議，新增5大新規則
1.本季投球計時將再縮短，從上季規則為壘上有跑者時，投手得在20秒內需出手，今年則減少至18秒。
2.暫停登上投手丘次數限制，每場比賽每隊暫停時，教練走上投手丘的次數從5次改為4次，若在8局結束後暫停次數都用完，第9局則將會增加1次。
3..投手熱身後必須面對至少一位打者才能退場，根據聯盟表示，2023年有24次情況，投手在局間熱身後，一球未投就遭更換，使得每場比賽增加約3分鐘。
4.三呎線寬度增加，一壘區的跑壘區域將從18英吋，增加到24英吋，MLB官方透露這將使打者更直接抵達一壘，同時保護跑者避免受到干擾。
5.後援投手熱身時的時間縮短，由原先的2分15秒縮減至2分鐘，且並不是從踏上投手丘登板時開始算起，而是從走出牛棚的那一刻開始計算。
🔥焦點四：合約年就是要大爆發！Soto、Alonso、Buehler值得大家關注
2024球季結束後，包括Juan Soto、Willy Adames、Pete Alonso、Shane Bieber、Alex Bregman、Walker Buehler、Corbin Burnes、Max Fried、Paul Goldschmidt、Gleyber Torres、金河成都將投入自由市場，其中外界最好奇大都會強打Pete Alonso、洋基強打Juan Soto與道奇強投Walker Buehler，在本季能否繳出生涯年拿下大約。
紐約洋基在休季期間交易得到外野手Juan Soto，外界預期他將追隨大谷翔平，索取一份至少10年6億至7億美元的大約，且今年Juan Soto才只有25歲的年紀，Juan Soto被預期能簽下至少創下打者紀錄的天價合約，甚至有可能超越大谷翔平的10年7億美元（約222.8億新臺幣）合約，但我相信若Juan Soto若幫助洋基拿下冠軍，「現金人」Brian Cashman絕對能滿足Juan Soto的要求。
🔥焦點五：世界大賽冠軍不是衛冕軍遊騎兵！國際賭盤最看好道奇、勇士奪冠
根據《球王體育賽事inplayZ》數據顯示，國際間各大賭盤在本季最看好洛杉磯道奇奪冠（奪冠賠率1賠4.2至5，相當於機率20%至23.8%），其次是亞特蘭大勇士（1賠5至7略遜於道奇），再來是紐約洋基與休士頓太空人（兩者賠率都是1賠8至10），第五名則是近年崛起的巴爾的摩金鶯（1賠13.5至15）。
至於在分區冠軍部分，美聯東區為紐約洋基、美聯中區為明尼蘇達雙城、美聯西區為休士頓太空人；國聯東區則是勇士、國聯西區為道奇、國聯中區則是聖路易紅雀，美聯外卡則是由遊騎兵、金鶯、水手拿下，國聯外卡則是巨人、響尾蛇、小熊。