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蕭煌奇靠版稅賺進3間房！月收10幾萬　自豪「像中樂透一樣」

▲蕭煌奇透露靠版稅賺進3間房，每月10幾萬收入就像中樂透一樣。（圖／年代電視台提供）
▲蕭煌奇透露靠版稅賺進3間房，每月10幾萬收入就像中樂透一樣。（圖／年代電視台提供）

記者江芷稜／綜合報導

47歲的金曲歌王蕭煌奇是演藝圈少見的雙聲道歌手，不僅國、台語歌曲都能演繹，還有超強創作能力，曾幫梁靜茹、黃小琥等實力派歌手寫過情歌，〈沒那麼簡單〉、〈慢冷〉等經典都是KTV排行榜上前幾名歌曲，他今（28）日驕傲透露，每個月光靠著創作歌曲的版稅就有10幾萬元台幣被動收入，如今名下擁有3間房產，都是靠版稅支付費用，開心說這些收入就像中樂透一樣。

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▲蕭煌奇透露靠版稅支付錄音室費用。（圖／年代電視台提供）
▲蕭煌奇透露靠版稅支付錄音室費用。（圖／年代電視台提供）
蕭煌奇6月15日將在高雄流行音樂中心開唱，他今日到年代音樂節目《那些年 那些歌》宣傳《朋友 你現在好嗎？》高雄演唱會，透露近日閉關苦練，飲食方面也非常小心，要控制戒糖、戒澱粉，一個半月甩肉10公斤，也會積極運動維持身材，找教練幫忙上課，以最好面貌跟歌迷互動。

▲蕭煌奇笑稱版稅是最好的投資，每個月都像中樂透一樣。（圖／年代電視台提供）
▲蕭煌奇笑稱版稅是最好的投資，每個月都像中樂透一樣。（圖／年代電視台提供）
蕭煌奇能唱也能創作，不受身體缺陷限制，靠實力在歌壇穩穩佔有一席之地，他透露名下有3間房產，還是一個包租公，錄音室跟房子的貸款費用都是利用寫歌版稅支付，把創作當成最好的投資，之前幫彭佳慧、黃小琥寫歌的收入不少，粗估每個月版稅10幾萬元，「我每年都是等待他們給我的收入，從天而降噹噹噹，好像中樂透一樣」。

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