不一樣的檳城！馬來西亞觀光蓬勃發展　檳城旅遊局今來台交流

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行政議員黃漢偉表示：「台灣是很重要的旅遊市場，是檳城排名第四名的旅客來源國，2019年台灣旅客有26506人，疫情後2023年則增加33%，足見成長強勁。未來非常看好台灣遊客前來旅遊，檳城是一個華人、洋人、印度人和大馬人混雜的城市，不過以華人為主，大部份人會講閩南話或中文，但食物方面充滿南洋風味，對台灣旅客來說肯定會覺得熟悉又陌生。」
據悉，馬來西亞檳城擁有豐富的觀光資源和多樣化的精彩體驗，是馬來西亞半島上，唯一擁有「兩個聯合國教科
文組織遺址」的地方，分別是喬治市(世界遺產城)和升旗山(生物圈保護區)。最重要的是由於市區鄰近山丘，只要短短車程就能在一天之內，體驗早晨於升旗山雨林漫步、下山後到喬治市懷舊巡禮，享受截然不同的兩種世界級魅力。
檳城環球旅遊局局長黃茁原在今（28）日從美食、美景、藝文體驗、伴手禮各方面介紹了檳城令人 耳目一新的旅遊發展。他提到檳城是個國際知名的美食天堂，在2023米其林美食指南名單中 ，檳城有超過60家食肆獲得認證，從街頭小吃、娘惹餐廳到精緻餐飲均榜上有名，其中一家娘惹餐廳及一家精緻餐飲更獲得米其林一星殊榮。而且在檳城，不只能吃到多元美食，還能親自體驗香料之旅和學習烹飪娘惹私房菜，從中了解融合馬來、中華和印度元素的娘惹菜文化。
除了餐廳，檳城也湧現多家特色咖啡廳和地下酒吧，為古老城市注入現代時尚氛圍。這些場所不僅提供美食飲品，更展現新生代文化，如貓咖啡廳和多肉咖啡廳，主題鮮明且風格獨特；新酒吧則提供創意雞尾酒和手工啤酒，並可欣賞音樂，為夜生活注入滿滿活力。
另外，在檳城還可體驗豐富文化和新藝術空間。以興公司(Hin Bus Depot)為例，從修車廠轉型為藝術展覽中心，都展示各類作品，若是週末前往也能在其市集尋找喜歡的手工藝品。
去年馬來西亞是接待最多國際觀光客的東南亞國家，逾2610萬人；緊接著是傳統旅遊大國泰國的2460萬人次，第三名則新加坡的1130萬人次，第四名是1120萬人次的越南，本次馬來西亞檳城旅遊局來台灣，也希望有更多台灣人能夠認識檳城，並前往親身體驗當地美好的風光。