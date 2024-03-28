寶林食安風暴炎亞綸也中招！曬外送紀錄親曝：曾呼吸困難頭暈噁心
「寶林茶室」食安風暴持續延燒，截至目前已有18名食物中毒案例，更造成2人不幸身亡及5人重症加護病房搶救中。藝人炎亞綸今（28）日也透露自己去年8月時曾食用「寶林茶室」分店「寶林咖啡館」的餐點，一度出現呼吸困難、頭暈噁心想吐的症狀。炎亞綸表示，雖然已經過去半年，如今爆出大量案例，讓他不免懷疑「寶林茶室」的產品是否一直以來都有問題。
記者張一笙／綜合報導
炎亞綸說，自己2023年下半年有很長一段時間茹素，有一天透過外送平台點餐，發現吃完後當天晚上出現呼吸困難的症狀以及伴隨的頭暈目眩及噁心感。炎亞綸表示：「那陣子感染Covid-19（新冠肺炎）的人也不少，所以我當下測了試劑，呈現陰性，我就想是不是吃了什麼過敏。」事隔半年，炎亞綸重新檢視當天的飲食，只有寶林的「叉燒椰香飯」以及「素炸雞」是他第一次食用的東西，也是自己當天唯一的一餐。
炎亞綸表示，他從此之後再也沒有點這家餐廳，當時只覺得是自己不適合這家餐廳，沒有想到其他可能，直到今天跟朋友聊到這幾天的新聞，才想起他去年好像點過這家餐廳。因此，炎亞綸秉持著實事求是的精神，回去翻了點餐平台的點餐紀錄，發現自己當時確實有點過「寶林」的餐點。炎亞綸接著說，雖然時間過了很久不適合多做聯想，但卻能合理懷疑「寶林」的產品是否長期以來就有需要更慎重檢查的地方。
炎亞綸表示，自己很久沒發文，是覺得這社會太吵，不想再給大家太多雜音，但因為「寶林食安風暴」是攸關所有人日常生活的事件，而且導致很多人的不幸，所以希望提供一些親身經歷來做警惕，並希望這整件憾事早日平息，相關單位也能儘早給社會一個交代，不要再讓大家吃飯都得提心吊膽。
炎亞綸也說，發文若有不妥的地方，他願意立即做調整。不少粉絲看完炎亞綸的分享後表示：「還好你平安度過了！」、「也太會忍耐，幸好沒事」、「重點是請多多發言，才可以讓我們少看其他的噪音。」、「還好你現在平安健康。」不過也有不少粉絲看到炎亞綸的點餐紀錄歪樓表示：「隔兩天就點一次鴉片粉圓，是有多愛吃？」、「你是不是很愛吃鴉片粉圓？」、「你有多愛鴉片粉圓，這家好吃嗎？」
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