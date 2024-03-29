李多慧、林襄重逢樂天！中職首場龍猿開幕戰 網友期待啦啦隊對決
明（30）日將迎來中職開幕戰，是首場舉辦在台北大巨蛋的例行賽，味全龍、樂天桃猿的「龍猿大戰」也是中職35年歷史上的全新組合。不過受到最熱烈討論的，則是轉戰味全龍旗下啦啦隊的李多慧、林襄，將在開幕戰首日遇上前東家樂天。除了賽事之外，啦啦隊之間的對決也讓網友們相當期待。
記者林之越/綜合報導
「Dragon Beauties」小龍女官方臉書在日前宣布，韓國新成員李多慧首度亮相，將是中職35年開幕戰，味全龍隊大巨蛋主場賽事，而同樣從樂天轉隊至小龍女的林襄也會一同出席應援。日前林襄接受訪問，談到大巨蛋開幕戰對上前東家樂天桃猿的心情如何，她笑著表示，複雜的心情已經過去，將以全新姿態面對現在。
另外，有網友發現李多慧的個人IG帳號，把樂天女孩的「好友」帳號都刪除，或許想跟過去當樂天女孩時期做切割。雖然有消息指出，疑似是韓國經紀公司的操作，規定藝人只能追自家公司團員，不過開幕戰當天若遇到樂天球迷，恐怕還是會有些尷尬。
有趣的是，當網友提到樂天、味全開幕戰時，底下網友留言歪樓，討論起沒有了林襄、李多慧的樂天女孩，紛紛表示：「我們只關心先發啦啦隊」、「籃籃超讚！」、「琳蛋跳舞都很認真，而且表情做滿」、「十元+若潼也很棒」、「嗄琳超正」。而樂天女孩全員到齊，則是會在31日新莊球場對上台鋼雄鷹的主場賽事。
撇除啦啦隊外，本次開幕戰也有許多看點，包含30日比賽的售票數量已超過2萬張，預計將會寫下中職觀眾數新高，且味全、樂天兩支球隊也是首次在開幕戰碰頭，而31日的「龍象大戰」更是在味全龍回歸後，睽違多年再次登上開幕戰舞台。
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