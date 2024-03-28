不成功絕不停止！賴清德宣示打詐 邀Gogolook支持政府
準總統賴清德近日參訪「走著瞧股份有限公司（Gogolook）」，肯定並感謝Gogolook運用科技，協助政府打詐，且與多國政府、警政單位和電信商合作，為防詐及資安做出具體貢獻。賴清德強調，未來政府會跟大家站在一起，也期盼Gogolook持續支持政府打詐，「不成功絕不停止」。
記者陳佩君／台北報導
賴清德26日參訪「走著瞧股份有限公司（Gogolook）」，他抵達後，首先參訪Gogolook辦公室，並聽取郭建甫執行長簡報其運作現況及未來發展願景。
賴清德提到，聽取簡報，了解Gogolook一開始在車庫創業，篳路藍縷，成立理念是要持續打詐到建立一個信任的社會，現在Gogolook已獲得許多獎狀與獎牌，深受各界肯定，顯見大家的努力已獲致成果。
賴清德指出，保護民眾避免因為詐騙受到傷害或損失，政府責無旁貸，但只靠政府無法達成目標，必須要大家一起合作。他感謝Gogolook運用科技，協助政府打詐，且與多國政府、警政單位和電信商合作，為防詐及資安做出具體貢獻。
賴清德說，Gogolook是台灣軟體業的新創公司，政府非常重視新創產業，期待大家繼續努力，未來政府會跟大家站在一起，也希望Gogolook持續支持政府打詐，「不成功絕不停止」。