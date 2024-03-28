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幻藍小熊赴韓受訓被狠操！集體崩潰痛哭　團員舊傷復發急返台就醫

▲幻藍小熊赴韓訓練被狂操集體崩潰，團員XXIN還因此舊傷復發。左起BIDO、Vicky、Nico、XXIN、毓、采甄、Ayeon、容容、許媛媛。（圖／天空娛樂提供）
▲幻藍小熊赴韓訓練被狂操集體崩潰，團員XXIN還因此舊傷復發。左起BIDO、Vicky、Nico、XXIN、毓、采甄、Ayeon、容容、許媛媛。（圖／天空娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

從選秀節目《未來少女》成團出道的「GENBLUE幻藍小熊」，日前赴韓國展開為期半年的練習生之旅，所屬的天空娛樂未出道特訓斥資上億，請來曾待過韓國四大娛樂公司HYBE、JYP、 YG、 SM旗下名師組成「出道培訓班」，為 GENBLUE幻藍小熊量身打造專屬進階之路。其中團員XXIN在訓練期間不僅狂瘦8公斤，名師們祭出的「鐵血酷刑」更是讓她身體吃不消，還因此舊傷復發，緊急返台就醫加復健。

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被女孩們視為「練習生酷刑」之一便是基礎功「拉筋」，每每肢體延展到不成人形之時都放聲大叫、操到腿軟，甚至痛到爆哭。對於體態及體重要求甚高的老師們，祭出的第一關即是「體重要比前一天瘦」，讓女孩們一早就量體重，只要自己體重持平或是比前一天胖，就要她們跳繩跳到比昨天瘦為止，每天一進公司就是跳繩，讓每個團員一個多月下來平均體重都瘦了5公斤，團員XXIN更一口氣瘦了8公斤。

▲幻藍小熊赴韓訓練被狂操集體崩潰。左起BIDO、Vicky、Nico、XXIN、毓、采甄、Ayeon、容容、許媛媛。（圖／天空娛樂提供）
▲▼幻藍小熊赴韓訓練，即將迎來「期末考」。（圖／天空娛樂提供）
▲幻藍小熊赴韓訓練被狂操集體崩潰。左起BIDO、Vicky、Nico、XXIN、毓、采甄、Ayeon、容容、許媛媛。（圖／天空娛樂提供）
 
初次接受韓式震撼教育的幻藍小熊來說，無非是意志力極限挑戰，加上老師們採取「做不好就開罵」的訓練模式，更成了身心靈一大考驗，一個月下來不但讓各個團員自信心幾乎喪失，更常因此逼哭眼淚，團員許媛媛道出全體心聲：「最害怕聽到『妳想回家嗎？』這句話！雖然大家都擔心沒做好壓力超大，但因為這次自己選擇的道路，有很多人沒有我們這麼幸運，所以這都無法打擊我們，我們會更努力撐下去！」

值得一提的是，每天周而復始的練舞、操體能，讓每位團員都操成「傷兵」，不是感冒發燒，不然就是操到腿軟沒力氣，其中XXIN因為練舞關係導致椎間盤突出舊傷復發，加上雙腳跳舞施力點錯誤而讓肌腱受傷，前陣子還緊急返台就醫外加做復健。此外，幻藍小熊也推出新歌〈1000次也不夠的想念〉，獻給粉絲與家人，隨著下個月即將進入團員們赴韓特訓的期末驗收，也代表著第一波淘汰正式讀秒，GENBLUE幻藍小熊高唱新歌表達思念之餘，也希望藉著這首歌KEEP正能量，勇敢迎接「期末考」。



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