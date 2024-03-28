關懷育幼據點！高市府海洋局將高雄海味龍虎石斑送進偏鄉
高雄市政府海洋局於今(28)日，將高雄海味龍虎石斑，送進偏鄉六龜、旗山等行政區14個關懷育幼據點，邀請孩童享用美味龍虎石斑魚料理，盼藉此拋磚引玉，讓更多企業及社會人士一同投入公益活動，守護每個孩子都能健康長大。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，石斑魚營養價值高，肉質鮮美Q彈，且具有EPA、DHA、優質蛋白質及富含豐富的膠質，在推行「班班吃石斑」的政策下，獲得民意代表及各界的支持和迴響，也希望可以擴及相關社福團體。
黃登福說，海洋局去(112)年中秋節關懷長輩，推廣優質水產品與食魚文化，配送龍膽石斑魚至內門、六龜、甲仙、杉林、美濃、旗山、桃源等地區自煮餐食社區照顧關懷據點，而今(113)年度在這個屬於孩子的兒童節前夕，提供優質的龍虎石斑魚，以補充孩童生長所需營養，攜手社會大眾響應愛心公益，共同守護孩童安心學習、快樂成長。
黃登福指出，高雄市為台灣重要的漁業城市，擁有豐富多元的漁業資源與漁獲產品，於111年高雄市漁業產量47萬噸、產值362億元，不管是產值、產量均位居全台第一，而為讓台灣更多地方都能享用到優質的水產品，該局透過輔導漁會、養殖業者及水產加工廠業者，從捕撈、加工端及運送建置完整冷鏈系統，維持產地水產品冷鏈不斷鏈，將魚的鮮味都能保留到消費者的餐桌上，他也邀請民眾一同支持在地生產優質水產品，品味高雄海味的美好滋味。