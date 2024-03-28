華航復飛鹿兒島、西雅圖！4月起帛琉增班　還可領250美金

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多元化的經濟和科技創新環境，使西雅圖成為太平洋西北地區的重要商務旅行地。在旅遊資源方面，從探索雷尼爾山國家公園到參觀打卡地標的太空針塔，再體驗其獨特的搖滾文化及豐富的藝術氣息，西雅圖無疑是一處令人流連忘返的旅遊勝地。華航將以空中巴士A350-900客機執飛台北至西雅圖航線，客艙提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙級服務，提供旅客多元選擇。
華航自4月起，新增桃園-帛琉週一航班，每週一、三、六直飛；7月15日起，再增週四航班，共計每週4班。另自4月1日起到6月24日，凡搭乘華航每週一出發的帛琉航班（共計13個航班），旅客抵達後，只要備妥中華民國護照、電子機票與登機證、飯店訂房確認單，即可前往當地帛琉觀光局領取由該局贊助每人250美元的旅遊獎勵金（約新台幣8011元）。而現在去帛琉機票最低TWD7,760（未稅），相當於免費搭機去帛琉，輕鬆享受水上渡假天堂的假期。
華航擁有歐洲六大黃金航點，包含荷蘭/阿姆斯特丹、德國/法蘭克福、奧地利/維也納、英國/倫敦、義大利/羅馬、捷克/布拉格全面直飛優勢，自3月31日起，除每週4班直飛阿姆斯特丹外，另與荷航共用班號，新增每週三班雙向服務。另，自5月7日起，倫敦增班至每週5班往返，新增的每週二出發航班最低票價TWD25220（未稅）起，。
為提供旅客更豐富的航班選擇，華航除了擴大服務版圖、增加航點外，優勢、熱門航點持續增班中；桃園、高雄出發航班同步齊發，東北亞每週提供190班服務、東南亞提供174班服務，整體航班運能約恢復疫前8成。國人最熱愛的日本地區，華航每週近50班台灣往返東京，包含高雄飛東京自4月19日起，增加週三、五、日航班，每週10班，搭配「桃園-東京成田」航班每週24班，「松山-東京羽田」每週14班。台北飛廣島自4月30日起，增加週二航班、每週5班飛航。自3月31日起，台北-福岡增飛週四、六、日，每週19班；台北飛名古屋增為每日2班。免簽效應持續發熱的泰國航線，台北飛曼谷自3/31起，增為每天4班；搭配高雄-曼谷每週7班及台北-清邁每週5班，共計每週40班飛往泰國另，台北飛馬尼拉自4月15日起，增加週一、四、六航班，每週17班。