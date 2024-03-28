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全台首創 「1920市政核心超慢跑」即日開放報名

▲全台首創大型超慢跑活動─ 「1920市政核心超慢跑」，即日開放報名。（圖／主辦單位供）
▲全台首創大型超慢跑活動─ 「1920市政核心超慢跑」，即日開放報名。（圖／主辦單位供）

記者金武鳯/台中報導

超慢跑運動蔚為風潮，連鎖健身俱樂部品牌「優漾複合運動會館」，將舉辦全台首創大型超慢跑活動「1920市政核心超慢跑」，由豪宅品牌建商雙橡園開發冠名贊助，主要路線將環繞整個七期市政核心。屆時將邀請國內馬拉松紀錄保持人許績勝擔任領跑及配速員，另邀請有「國軍冠軍教練」之稱的徐棟英擔任活動代言人，介紹並推廣超慢跑運動，邀請大小朋友一起開步慢跑，跑出健康。

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優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示，超慢跑是一種強度低、步伐小、速度慢到可以聊天，甚至唱歌的跑步運動，目前市面上沒有針對超慢跑的大型活動，都是規劃在馬拉松賽事內的其中一個組。事實上，由於超慢跑對身體低負擔的特性，適合投入的族群更廣泛，不論是運動新手、銀髮族、甚至是沒有運動習慣的人，也因為不具競技性質，所以人人都能優雅地進行，符合ALL YOUNG TOGETHER理念。

▲全台首創大型「1920市政核心超慢跑」，當天將提供烏魚子、龍膽石斑、龍蝦、干貝等頂級補給給跑者充電。（圖／主辦單位提供）、
▲全台首創大型「1920市政核心超慢跑」，當天將提供烏魚子、龍膽石斑、龍蝦、干貝等頂級補給給跑者充電。（圖／主辦單位提供）、
雙橡園開發總經理魏櫂良指出，去年「4117中央公園馬拉松」榮獲台灣最大的運動社群「運動筆記」，將此場賽事列入2023年度優質跑步賽事Top 10，也是唯一首次舉辦，就獲選排行榜的賽事，迴響熱烈。雙橡園開發以「建築、藝術、優+生活」的經營理念，長期支持在地藝文活動，多年來舉辦了包括文心森林公園「轉角藝術季」、秋紅谷公園「NTSO星空音樂祭」等大型活動，對於推動在地藝術展演及優生活理念不遺餘力。


今年的「1920市政核心超慢跑」將在台中七期市政核心舉辦，該區域特色為低密度、純住宅區，如同紐約中央公園、或台北大安森林公園的生活感。此外，區域內有百年歷史的黎明水岸，自2016年生態水岸改造計劃，總工程經費約4000萬元，整治為兼具防洪、文化、生態、景觀功能的黎明水岸綠帶加上黎新公園，提供了散步、野餐及欣賞自然風光等活動的舒適水岸空間。


「1920市政核心超慢跑」即日起正式開放受理報名，路線全長6.2公里，提供報名禮「紀念跑衣」、完賽獎牌及完賽禮「超慢跑墊」，當天補給站將有熱情單位贊助提供烏魚子、龍膽石斑、龍蝦、干貝、松葉蟹、烏魚子、泰國蝦、肋排、菲力骰子牛等頂級補給，為賽道上的選手加油補充能量，重現「4117中央公園馬拉松」超頂級補給盛況！比賽分為「ALL YOUNG團隊組」及「超慢跑個人組」，個人組限額1900位、團隊組限額20組，額滿為止。更多資訊可上iBodyGo網站搜尋「1920市政核心超慢跑」。


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