全台首創 「1920市政核心超慢跑」即日開放報名

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雙橡園開發總經理魏櫂良指出，去年「4117中央公園馬拉松」榮獲台灣最大的運動社群「運動筆記」，將此場賽事列入2023年度優質跑步賽事Top 10，也是唯一首次舉辦，就獲選排行榜的賽事，迴響熱烈。雙橡園開發以「建築、藝術、優+生活」的經營理念，長期支持在地藝文活動，多年來舉辦了包括文心森林公園「轉角藝術季」、秋紅谷公園「NTSO星空音樂祭」等大型活動，對於推動在地藝術展演及優生活理念不遺餘力。
今年的「1920市政核心超慢跑」將在台中七期市政核心舉辦，該區域特色為低密度、純住宅區，如同紐約中央公園、或台北大安森林公園的生活感。此外，區域內有百年歷史的黎明水岸，自2016年生態水岸改造計劃，總工程經費約4000萬元，整治為兼具防洪、文化、生態、景觀功能的黎明水岸綠帶加上黎新公園，提供了散步、野餐及欣賞自然風光等活動的舒適水岸空間。
「1920市政核心超慢跑」即日起正式開放受理報名，路線全長6.2公里，提供報名禮「紀念跑衣」、完賽獎牌及完賽禮「超慢跑墊」，當天補給站將有熱情單位贊助提供烏魚子、龍膽石斑、龍蝦、干貝、松葉蟹、烏魚子、泰國蝦、肋排、菲力骰子牛等頂級補給，為賽道上的選手加油補充能量，重現「4117中央公園馬拉松」超頂級補給盛況！比賽分為「ALL YOUNG團隊組」及「超慢跑個人組」，個人組限額1900位、團隊組限額20組，額滿為止。更多資訊可上iBodyGo網站搜尋「1920市政核心超慢跑」。